Λάρισα

Έκλεβε καλώδια από οικοδομές στη Λάρισα

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 56χρονου, για δύο περιπτώσεις κλοπής από νεοαναγειρόμενες οικοδομές.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, την 21-12-2025 το απόγευμα και την 2-01-2026 τις μεταμεσονύκτιες ώρες στη Λάρισα, ο δράστης αφαίρεσε, από δύο διαφορετικές νεοαναγειρόμενες οικοδομές, ηλεκτρολογικό υλικό (καλώδια), ενώ στη μία περίπτωση, προξένησε φθορές σε μηχάνημα που υπήρχε στον χώρο.

(*) Επίσης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 45χρονου, για κλοπή.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, προχθές το μεσημέρι στη Λάρισα, ο δράστης αφαίρεσε από κατάστημα ψιλικών, 2 προπληρωμένες κάρτες αξίας 75 ευρώ.

