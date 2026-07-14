«Έκλεισε με επιτυχία η θεατρική περίοδος του Θεατρικού Εργαστηρίου του Δήμου Κιλελέρ»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η θεατρική περίοδος του Θεατρικού Εργαστηρίου του Δήμου Κιλελέρ. Φέτος παρουσιάστηκαν τρία έργα, το «’Οριαν Εξπρές» της Αγκάθα Κρίστι, η κωμωδία «Εκτός Ελέγχου» και το θεατρικό «Ότι πείτε υπουργέ μου» βασισμένο σε έργο του Ρέϊ Κούνει.

Με το πέρας των παραστάσεων ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με την ολοκλήρωση της φετινής θεατρικής περιόδου αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική πορεία του Θεατρικού Εργαστηρίου του Δήμου Κιλελέρ. Η παρουσίαση τριών θεατρικών έργων με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή κόσμου αποτελεί μια σημαντική πολιτιστική κατάκτηση για τον Δήμο μας και αποδεικνύει ότι η αγάπη για το θέατρο, η δημιουργικότητα και η συλλογική προσπάθεια μπορούν να προσφέρουν ποιοτικό πολιτισμό και να ενώνουν την τοπική κοινωνία.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον σκηνοθέτη Άκυ Μητσιούλη, υπεύθυνο του Θεατρικού Εργαστηρίου, τους συντελεστές καθώς και όλους τους ερασιτέχνες ηθοποιούς που με αφοσίωση, μεράκι και πολύμηνη προετοιμασία, χάρισαν στο κοινό μοναδικές θεατρικές βραδιές. Η θερμή ανταπόκριση των δημοτών επιβεβαιώνει ότι ο πολιτισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του τόπου μας. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα κάθε πολιτιστική δράση που αναδεικνύει το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, ενισχύει την καλλιτεχνική έκφραση και προσφέρει δημιουργικές διεξόδους σε ανθρώπους κάθε ηλικίας. Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη νέα θεατρική χρονιά, με ακόμη περισσότερες δημιουργίες, έμπνευση και επιτυχίες».