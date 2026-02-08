Έκλεψαν ηλικιωμένη στη Λάρισα παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν στον Βόλο

Δύο άτομα συνελήφθησαν στον Βόλο οι οποίοι παριστάνοντας του υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ έπεισαν μια ηλικιωμένη στη Λάρισα να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

“Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής σε βάρος ηλικιωμένης ημεδαπής και συνελήφθησαν χθες (7-02-2026) το μεσημέρι στον Βόλο, στα όρια του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, δύο ημεδαποί άνδρες (47χρονος και 39χρονος), σε βάρος των οποίων καθώς και σε βάρος άγνωστων, μέχρι στιγμής ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση/ομάδα και κλοπή.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, προχθές (6-02-2026) το μεσημέρι, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή και προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, με το πρόσχημα ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς στην οικία της από υποτιθέμενη διαρροή ρεύματος, την έπεισε να τοποθετήσει κοσμήματα και το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ μέσα σε νάιλον σακούλα και ακολούθως να την εναποθέσει εξωτερικά της οικίας της.

Μετά από λίγη ώρα, η ηλικιωμένη διαπίστωσε ότι η σακούλα με το περιεχόμενό της είχε αφαιρεθεί.

Κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων διακριβώθηκε η εμπλοκή Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας εταιρείας ενοικιάσεων με έδρα άλλη πόλη της Θεσσαλίας, το οποίο είχε νοικιάσει ο ένας εκ των δραστών, ενώ ο άλλος προέκυψε ότι το είχε σταθμεύσει σε κοντινό σημείο από την οικία της ηλικιωμένης, αποβιβάστηκε από αυτό και κινήθηκε προς την οικία, κρατώντας μία νάιλον σακούλα κατά την επιστροφή του στο όχημα.

Στο πλαίσιο αυτό και λόγω του ότι η μίσθωση του οχήματος έληγε χθες το μεσημέρι, οι αστυνομικοί των δύο συνεργαζόμενων Υπηρεσιών μετέβησαν στα γραφεία της ως άνω εταιρείας και ακινητοποίησαν τους δύο δράστες.

Κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας για τυχόν συμμετοχή των δραστών σε άλλα παρόμοια αδικήματα καθώς και για την ταυτοποίηση λοιπών συνεργών τους.”