Έκοψαν πίτα οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του Δήμου Τεμπών

Στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Δήμου Τεμπών βρέθηκε καλεσμένος του Προέδρου του Συλλόγου κ. Μιχάλη Ρούπα ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Ντόντο και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Συκουρίου κ. Μιχάλη Γκουντή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και φιλικό κλίμα, με έντονο το στοιχείο της συναδελφικότητας και της αγάπης για το ποδόσφαιρο, τιμώντας ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμά τους στον τοπικό αθλητισμό και συνεχίζουν να στηρίζουν τις αξίες του αθλητισμού, της ομαδικότητας και της προσφοράς.

Χαιρετισμός Προέδρου Συλλόγου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Δήμου Τεμπών

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μιχάλης Ρούπας, στον χαιρετισμό του, ευχαρίστησε όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Τεμπών για τη διαρκή στήριξή του στον αθλητισμό και στις δράσεις του Συλλόγου. Τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορίας του τοπικού ποδοσφαίρου και της ενότητας των παλαιμάχων, ευχόμενος υγεία και μια δημιουργική χρονιά σε όλα τα μέλη.

Χαιρετισμός Δημάρχου Τεμπών

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης συνεχάρη τον Σύλλογο Παλαιμάχων για τη δράση και τη συνοχή του, επισημαίνοντας ότι οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές αποτελούν ζωντανό κομμάτι της αθλητικής και κοινωνικής ιστορίας του Δήμου. Υπογράμμισε τη διαχρονική αξία του αθλητισμού ως μέσου διαπαιδαγώγησης και κοινωνικής συνοχής και διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος Τεμπών θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια που προάγει τον αθλητισμό και τον εθελοντισμό.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ευχές για υγεία, δύναμη και μια χρονιά γεμάτη δράσεις και επιτυχίες για τον Σύλλογο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Δήμου Τεμπών.