Έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Λάρισας

Και φέτος, μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης χαράς, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Λάρισας.

“Συγκεντρωθήκαμε μαζί συνάδελφοι, γνωστοί και φίλοι και ανταλλάξαμε ευχές για την καινούργια χρονιά ενώ μοιραστήκαμε και τις εμπειρίες μας από την προηγούμενη.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, κατ’ αρχήν για την μοναδικής γαστρονομίας βασιλόπιτα και φυσικά για τα πλούσια δώρα που μας παρείχαν όπως και το προσωπικό του καταστήματος που μας φιλοξένησε για την εξυπηρέτηση. Ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!“, καταλήγει το σχετικό δελτίο Τύπου.