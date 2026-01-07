Έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα ο Σύλλογος Απανταχού Παραποταμιτών

Στη Δημοτική Κοινότητα Παραποτάμου μετέβη ανήμερα των Θεοφανείων ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, όπου παρευρέθηκε στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Απανταχού Παραποταμιτών.

Πρόκειται για ένα έθιμο που ο Σύλλογος τηρεί με συνέπεια εδώ και πολλά χρόνια, καθώς μετά τη λειτουργία των Θεοφανείων και τον καθαγιασμό των Υδάτων πραγματοποιεί την κοπή της πίτας στην ταβέρνα του χωριού, παρουσία όλων των χωριανών, ενισχύοντας το πνεύμα ενότητας, συνοχής και διατήρησης της τοπικής παράδοσης.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα ευλόγησε ο π. Κωνσταντίνος, παρουσία του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γρηγόρη Γκουντόπουλου, των Αντιδημάρχων κ.κ. Νικόλαου Μητσογιάννη και Γεωργίου Ντόντου, καθώς και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παραποτάμου κ. Γιώργου Γκουγκουλιά.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Παραποταμιτών κα Ιωάννα Πετρωτού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ευχήθηκε καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους και ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και τους εκπροσώπους των αρχών για την παρουσία και τη διαχρονική στήριξή τους στον Σύλλογο και στις δράσεις του. Στη συνέχεια, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Τεμπών για έναν σύντομο χαιρετισμό.

Σύντομος χαιρετισμός Δημάρχου Τεμπών

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης συνεχάρη και ευχαρίστησε θερμά την Πρόεδρο κα Ιωάννα Πετρωτού, καθώς και τη διοίκηση και τα μέλη του Συλλόγου Απανταχού Παραποταμιτών, για τη διαχρονική και ουσιαστική προσφορά τους στη διατήρηση των εθίμων, της πολιτιστικής ταυτότητας και της κοινωνικής συνοχής του χωριού. Τόνισε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και της ενεργούς συμμετοχής των κατοίκων και ευχήθηκε σε όλους υγεία, δύναμη και πρόοδο για το νέο έτος, διαβεβαιώνοντας ότι ο Δήμος Τεμπών θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τις πολιτιστικές δράσεις και τους συλλόγους που κρατούν ζωντανή την παράδοση και τον κοινωνικό ιστό των τοπικών κοινοτήτων