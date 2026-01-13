Έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα το δημοτικό συμβούλιο Λάρισας

Πριν την αποψινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λάρισας πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Την πίτα ευλόγησε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος με τους επικεφαλής των άλλων δύο δημοτικών παρατάξεων Δημήτρη Δεληγιάννη και Πέτρο Κρίκη, μαζί με την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Γρυφαλιά Καρυστιανού προχώρησαν από κοινού συμβολικά στην κοπή της βασιλόπιτας με ευχές για ένα δημιουργικό 2026.

Ο τυχερός που βρήκε το φλουρί ήταν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Θωμάς Ρετσιάνης.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr