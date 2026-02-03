Έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα το Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας

Σε εορταστικό και ζεστό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας, παρουσία του Δημάρχου Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Αντιδήμαρχοι Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής Σέβη Λαδοπούλου-Χατζητσομπάνη, Δ.Ε Νίκαιας Χρήστος Τσιχίτας, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νίκαιας Γιώργος Ψαρούλης, καθώς και ο Κοινοτικός Σύμβουλος Γιάννης Τσίντζιρας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε πλήθος γονέων, ενώ παρόντες ήταν επίσης η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, συμβάλλοντας με τη δυναμική παρουσία τους στη ζεστή ατμόσφαιρα της ημέρας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθυντής του σχολείου Δημήτριος Μαρινόπουλος, στον χαιρετισμό του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας δεν είναι απλώς ένα έθιμο. Είναι μια συμβολική πράξη που μας ενώνει ως κοινότητα. Μας υπενθυμίζει τη σημασία της συνύπαρξης, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της κοινής πορείας. Όπως η πίτα μοιράζεται σε όλα τα μέλη, έτσι και το σχολείο μας είναι ένας χώρος όπου όλοι έχουμε θέση, ρόλο και ευθύνη.

Η νέα χρονιά που ξεκινά ας είναι γεμάτη υγεία, πρόοδο και αισιοδοξία. Ας προσπαθήσουμε όλοι, ο καθένας από τη θέση του, ώστε το σχολείο μας να συνεχίσει να είναι ένας ζωντανός χώρος μάθησης, σεβασμού και χαράς. Και το φλουρί της πίτας, πέρα από την τύχη που συμβολίζει για όποιον το βρει, ας μας θυμίζει ότι η πραγματική “τύχη” βρίσκεται στη συλλογική προσπάθεια και στο να προχωράμε μαζί. Σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία, δημιουργικότητα και πολλές όμορφες στιγμές για όλη τη σχολική μας κοινότητα».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας χρονιάς με ευχές για συνεργασία, πρόοδο και δημιουργία.