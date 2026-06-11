Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή στην οδό Γεωργιάδου

Στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της οδού Γεωργιάδου από αύριο, Παρασκευή 12 Ιουνίου, προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, καθώς ξεκινούν εργασίες για την κατασκευή νέας κεντρικής νησίδας.

Πιο συγκεκριμένα, από αύριο, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην οδό Γεωργιάδου (από την οδό Ζωοδόχου Πηγής έως την οδό Διονύσου) στο ρεύμα από τον κυκλικό κόμβο Αλκαζάρ προς την οδό Διονύσου, κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00.

Τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα αυτό θα κινούνται υποχρεωτικά αριστερά προς την οδό Ζωοδόχου Πηγής και διαμέσου άλλων οδών θα μπορούν από την οδό Διονύσου να επανέλθουν στην οδό Γεωργιάδου και να συνεχίσουν την πορεία τους προς Ν. Σμύρνη.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για τα λεωφορεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ τα οποία θα καταλήγουν στον Κεντρικό Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων από άλλη διαδρομή, χωρίς να διέρχονται από το αποκλεισμένο τμήμα της οδού Γεωργιάδου.

Να σημειωθεί ότι η νέα κεντρική νησίδα θα κατασκευαστεί επί της Γεωργιάδου στο τμήμα από την οδό Ξάνθου ως την οδό Ολύμπου, ενώ οι έκτακτες ρυθμίσεις αποκλεισμού της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν τμηματικά, με στόχο τη μικρότερη δυνατή όχληση.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες για λόγους ασφαλείας, καθώς η στενότητα του χώρου δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών με χωματουργικά μηχανήματα και ταυτόχρονη διέλευση οχημάτων -οι ρυθμοί εκτέλεσης των συγκεκριμένων εργασιών θα είναι αυξημένοι, ώστε να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Δήμος Λαρισαίων παρακαλεί για την κατανόηση και υπομονή των οδηγών και την ιδιαίτερη προσοχή τους κατά τις εναλλακτικές διαδρομές.

Οι εργασίες επί της οδού Γεωργιάδου πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Διασύνδεση Αρχαιολογικών – Πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας», προϋπολογισμού 3,75 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0” και στο έργο “Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου”).