Έκτακτες προσλήψεις στο ΥπΑΑΤ για την αντιμετώπιση της ευλογιάς

Στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων για τις έκτακτες προσλήψεις προσωπικού προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της επιζωοτίας της ευλογιάς.

Οι πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, στη διαδρομή «Το Υπουργείο» → «Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί».

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες προσληπτέων καλούνται να δηλώσουν την αποδοχή ή μη της θέσης τους μέσω της ειδικής εφαρμογής.

Τι πρέπει να κάνουν οι επιτυχόντες:

Είσοδος στην πλατφόρμα: https://sox.minagric.gr/app

Δήλωση αποδοχής ή άρνησης πρόσληψης

Προθεσμία: έως την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 και ώρα 13:00

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση άρνησης εντός της προθεσμίας, η πρόσληψη θεωρείται αυτομάτως αποδεκτή.

Ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας ορίζεται η Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.

Οι προσλήψεις αφορούν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει λόγω της επιζωοτίας.