Έκτακτη σύσκεψη την Τρίτη στο Δημαρχείο Τυρνάβου για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Στο κατάστημα των ΕΛΤΑ Τυρνάβου βρέθηκε ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, όπου παραχώρησε συνέντευξη στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναδεικνύοντας τη νέα φάση κλιμάκωσης της επίθεσης που εξελίσσεται σε βάρος των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των τοπικών κοινωνιών από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος, παρά τη γενική κατακραυγή που προκάλεσαν οι σχεδιασμοί για το κλείσιμο δεκάδων ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα και παρά τις προσωρινές υποχωρήσεις στις οποίες αναγκάστηκε να προχωρήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ κάτω από τις οξύτατες αντιδράσεις, φαίνεται πλέον αποφασισμένη να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου της, βάζοντας λουκέτο σε μια σειρά υποκαταστημάτων, μεταξύ των οποίων και το κατάστημα του Τυρνάβου.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πολιτική της συρρίκνωσης και της εμπορευματοποίησης βασικών δημόσιων υπηρεσιών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, αδιαφορώντας για τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειας, των ηλικιωμένων, των αγροτών, των επαγγελματιών, των ευπαθών ομάδων και συνολικά των ανθρώπων που εξυπηρετούνται καθημερινά

από το ταχυδρομείο.

Η κυβέρνηση φέρει βαρύτατες ευθύνες για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Ταυτόχρονα όμως οι πολιτικές ευθύνες αγγίζουν και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που με τις επιλογές τους, την προώθηση της λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και την αντιμετώπιση κοινωνικών αγαθών ως «κόστους», έστρωσαν το έδαφος για τις σημερινές αποφάσεις.

Ο λαός του Τυρνάβου έχει πλέον πλούσια πείρα για να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Η σημερινή κατάσταση δεν προέκυψε ξαφνικά. Είναι αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής που θεωρεί δικαίωμα μόνο ό,τι αποφέρει κέρδος και αντιμετωπίζει τις ανάγκες των πολιτών ως «δαπάνη» που πρέπει να περικοπεί.

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου επαναλαμβάνει την κατηγορηματική της αντίθεση στο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ και απαιτεί την άμεση ανάκληση της απόφασης. Παράλληλα καλεί τους φορείς, τα σωματεία, τους συλλόγους και κάθε πολίτη της περιοχής σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Ιουνίου και ώρα 13.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,

προκειμένου να οργανωθεί η κοινή δράση και η αγωνιστική απάντηση απέναντι στους σχεδιασμούς που υποβαθμίζουν τον τόπο μας.

Καλούμε τον λαό του Τυρνάβου σε μαζική συμμετοχή και επαγρύπνηση. Καμία υπηρεσία που είναι απαραίτητη για την καθημερινότητα των πολιτών δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό του κέρδους. Ο αγώνας για να παραμείνει ανοιχτό το κατάστημα των ΕΛΤΑ στον Τύρναβο συνεχίζεται και θα δοθεί μέχρι τέλους μαζί με τους φορείς και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.