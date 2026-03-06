Έλεγχος ακουστικής ικανότητας στον Δήμο Ελασσόνας

Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή πολιτών ολοκληρώθηκε η δράση ελέγχου ακουστικής ικανότητας «Ακούω καλά», που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), στον χώρο του ΚΕΠ Υγείας του δήμου.

Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με σημαντική προσέλευση από όλες τις ηλικιακές ομάδες, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης σε ζητήματα ακοής και υγείας γενικότερα. Ησυμμετοχή επιβεβαιώνει την ανάγκη συνέχισης παρόμοιων πρωτοβουλιών που ενισχύουν την πρόληψη και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην τοπική κοινωνία.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς τον ιατρό Χειρουργό ΩΡΛ – Ωτορινολαρυγγολόγο κ. Δημήτριο Κοτούμπα για την πολύτιμη εθελοντική του προσφορά, την επιστημονική του κατάρτιση και τη σημαντική συμβολή του στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου– Σκρέτα αναφορικά με την ολοκλήρωση της δράσης, δήλωσε σχετικά:«Η υγεία και η πρόληψη αποτελούν βασική προτεραιότητα για τον δήμο μας. Η μεγάλη συμμετοχή των συμπολιτών μας στη δράση “Ακούω καλά” επιβεβαιώνει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Συνεχίζουμε με συνέπεια και ευθύνη να υλοποιούμε δράσεις που προάγουν την υγεία και στηρίζουν έμπρακτα τους δημότες μας».