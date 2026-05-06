Έναρξη εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ελασσόνας

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2026–2027.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Οι αιτήσεις για τον Α΄ και Β΄ Παιδικό Σταθμό Ελασσόνας θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στα γραφεία της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Ισότητας και Νεολαίας, Τμήμα Παιδείας, στη διεύθυνση: Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1, Ελασσόνα. Για τους περιφερειακούς Παιδικούς Σταθμούς Λιβαδίου, Κρανέας,Βερδικούσιας και Βλαχογιαννίου, οι αιτήσεις θα κατατίθενται στους αντίστοιχους κατά τόπους σταθμούς.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στο email: protocol@dimoselassonas.gr

Δικαίωμα εγγραφής έχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01/01/2023 έως 30/11/2024.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Αίτηση

Πιστοποιητικό γέννησης νηπίου

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (Ε1) ή τελευταίο εκκαθαριστικό μηνιαίων αποδοχών εργοδότη

Βεβαίωση εργασίας της μητέρας από τον εργοδότη ή δήλωση του Ν.1599/1986 και σε περίπτωση ανεργίας της μητέρας τη σχετική βεβαίωση ανεργίας της ΔΥΠΑ

Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και φωτοτυπία των εμβολίων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΗΔΗ

Αίτηση

Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (Ε1) ή τελευταίο εκκαθαριστικό μηνιαίων αποδοχών εργοδότη

Βεβαίωση εργασίας της μητέρας από τον εργοδότη ή δήλωση του Ν.1599/1986 και σε περίπτωση ανεργίας της μητέρας τη σχετική βεβαίωση ανεργίας της ΔΥΠΑ

Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και φωτοτυπία των εμβολίων

Η σχετική Ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ελασσόνας, στους πίνακες ανακοινώσεων των Παιδικών Σταθμών καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας .

Τα απαιτούμενα έγγραφα (έντυπο αίτησης, υπεύθυνη δήλωση παραλαβής του παιδιού, ατομική κάρτα υγείας φιλοξενούμενου παιδιού – το συμπληρώνει ο παιδίατρος, δελτίο ατομικών στοιχείων νηπίου), θα υπάρχουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων γονιών στα γραφεία της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Ισότητας και Νεολαίας, Τμήμα Παιδείας, στους περιφερειακούς Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dimoselassonas.gr

Για περισσότερες πληροφορίεςμπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: