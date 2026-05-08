Έναρξη κατεδαφίσεων κτιρίων που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στον Δήμο Τυρνάβου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου ενημερώνει τους δημότες ότι τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατεδάφισης των ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι εργασίες προβλέπονται να ξεκινήσουν από την περιοχή του Δαμασίου και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι οικισμοί.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημότες (σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα) που έχουν κτίσματα προς κατεδάφιση να επικοινωνήσουν με την Τεχνική Υπηρεσία για να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους ώστε να γίνει έγκαιρα ο κατάλληλος σχετικός προγραμματισμός.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και στο τηλέφωνο 2492350142 , Μηχανικός κ. Ι. Πουρνάρας.