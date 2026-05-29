Έναρξη λειτουργίας για την Δημοτική Πισίνα Νεάπολης Λάρισας

Tη Δευτέρα 1 Ιουνίου ξεκινά η λειτουργία της δημοτικής πισίνας Νεάπολης στη Λάρισα.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
Ένας καλοκαιρινός προορισμός δροσιάς και διασκέδασης σας περιμένει στην πόλη μας από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026. Η Δημοτική Πισίνα Νεάπολης Λάρισας αποτελεί την ιδανική επιλογή για καλοκαιρινή αναψυχή και άθληση. Πρόκειται για έναν καλαίσθητο, λειτουργικό και οργανωμένο χώρο, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Για όσους επιλέγουν να περάσουν το καλοκαίρι στη Λάρισα, η πισίνα προσφέρει μια εξαιρετική διέξοδο για δροσιά, χαλάρωση και ξεκούραση, ιδιαίτερα τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες.
Ο χώρος διαθέτει μεγάλη πισίνα ενηλίκων και παιδική πισίνα για τους μικρούς επισκέπτες. Οι ξαπλώστρες προσφέρουν επιπλέον άνεση, ενώ για όσους αγαπούν τη δράση υπάρχουν οργανωμένοι χώροι άθλησης, όπως γήπεδο beach volley και χώρος για ξυλορακέτα, ελεύθερα προσβάσιμοι στο κοινό.
Η πισίνα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή, με ωράριο 11:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ.
Στον χώρο λειτουργεί επίσης το αναψυκτήριο “Pisina Summer Coffee Bar”, ανοιχτό από το πρωί έως αργά το βράδυ, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν καφέ, δροσιστικά ροφήματα, παγωτά και ελαφριά γεύματα, σε ένα ευχάριστο και άνετο περιβάλλον δίπλα στο νερό. Αποτελεί ιδανικό σημείο τόσο για στιγμές χαλάρωσης όσο και για τη διοργάνωση παιδικών πάρτι, θεματικών βραδιών και άλλων καλοκαιρινών εκδηλώσεων.
Η είσοδος παιδιών κάτω των 14 ετών επιτρέπεται μόνο με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος φέρει την πλήρη ευθύνη. Κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, πιστοποιημένοι ναυαγοσώστες βρίσκονται διαρκώς στον χώρο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των λουομένων.
Παράλληλα, οι πισίνες ελέγχονται καθημερινά και τηρούνται αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η Δημοτική Πισίνα Νεάπολης αποτελεί μία αναζωογονητική πρόταση για το φετινό καλοκαίρι στη Λάρισα — ένας προορισμός μέσα στην πόλη που συνδυάζει δροσιά, άθληση, χαλάρωση και καλοκαιρινή διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους.
Ωράριο λειτουργίας
Η πισίνα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 11:00 έως τις 20:00.
Κανονισμός λειτουργίας
- Κατά την είσοδο είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης που παρέχεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας, καθώς και η προσκόμιση ταυτότητας ή άλλου εγγράφου για την επιβεβαίωση της ηλικίας.
- Άτομα ηλικίας κάτω των 14 ετών γίνονται δεκτά μόνο με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος φέρει την πλήρη ευθύνη κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.
Παιδιά που κάνουν χρήση βοηθητικών μέσων (σωσίβιο κ.λπ.) κολυμπούν μόνο στη μικρή πισίνα. Για χρήση της μεγάλης πισίνας απαιτείται ταυτόχρονη παρουσία του γονέα μέσα στο νερό.
- Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα με δερματολογικά, παθολογικά ή καρδιολογικά προβλήματα. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση της πισίνας από άτομα με ανοιχτές πληγές, επιληψία, μεταδοτικές νόσους ή ιώσεις. Η ευθύνη χρήσης της πισίνας βαρύνει αποκλειστικά τον κάθε λουόμενο.
- Όλοι οι λουόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν σκουφάκι, σαπούνι, σαγιονάρες και πετσέτα.
- Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της πισίνας από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση.
- Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της πισίνας χωρίς την παρουσία ναυαγοσώστη.
- Οι λουόμενοι πρέπει να είναι υγιείς και καθαροί.
Είναι υποχρεωτικό το ντους με σαπούνι πριν από την είσοδο στην πισίνα.
- Στη μικρή και στη μεγάλη πισίνα επιτρέπεται συγκεκριμένος αριθμός λουομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ περί πισίνας. Ο αριθμός των ατόμων μέσα στο νερό καθορίζεται από τον ναυαγοσώστη.
- Η είσοδος και η έξοδος από την πισίνα πραγματοποιείται μόνο μέσω του ποδόλουτρου και με χρήση σαγιονάρας.
- Συνιστάται η χρήση της τουαλέτας πριν από την είσοδο στην πισίνα.
- Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση πριν περάσουν τουλάχιστον τρεις ώρες από το τελευταίο γεύμα.
- Απαγορεύονται οι βουτιές, τα μακροβούτια, η άπνοια, το φτύσιμο, το πέταγμα νερού από το στόμα και γενικά το φύσημα της μύτης μέσα στην πισίνα. Το φύσημα της μύτης επιτρέπεται μόνο στα αυλάκια υπερχείλισης.
- Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα σε άτομα που έχουν κάνει χρήση αντηλιακών προϊόντων χωρίς προηγούμενο ντους καθαριότητας με σαπούνι και νερό.
- Απαγορεύεται η είσοδος στον χώρο της πισίνας με τα ίδια παπούτσια που χρησιμοποιούνται εκτός των εγκαταστάσεων. Στον χώρο της πισίνας επιτρέπονται μόνο σαγιονάρες.
- Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και η χρήση γυάλινων αντικειμένων (ποτήρια, μπουκάλια κ.λπ.) στον χώρο της πισίνας.
- Απαγορεύονται τα ζωηρά και επικίνδυνα παιχνίδια σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων.
- Απαγορεύεται η είσοδος ζώων και κάθε μορφής κατοικιδίων.
- Απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων (ποδήλατα, πατίνια κ.λπ.) εντός του αθλητικού κέντρου.
- Αντικείμενα αξίας, τιμαλφή, ρολόγια κ.λπ. δεν φυλάσσονται από το προσωπικό της πισίνας, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας.
- Πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ή επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά θα δέχονται επίπληξη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα αποβάλλονται από τον χώρο και δεν θα γίνονται εκ νέου δεκτά.