Έναρξη λειτουργίας για την Δημοτική Πισίνα Νεάπολης Λάρισας

Tη Δευτέρα 1 Ιουνίου ξεκινά η λειτουργία της δημοτικής πισίνας Νεάπολης στη Λάρισα.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Ένας καλοκαιρινός προορισμός δροσιάς και διασκέδασης σας περιμένει στην πόλη μας από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026. Η Δημοτική Πισίνα Νεάπολης Λάρισας αποτελεί την ιδανική επιλογή για καλοκαιρινή αναψυχή και άθληση. Πρόκειται για έναν καλαίσθητο, λειτουργικό και οργανωμένο χώρο, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Για όσους επιλέγουν να περάσουν το καλοκαίρι στη Λάρισα, η πισίνα προσφέρει μια εξαιρετική διέξοδο για δροσιά, χαλάρωση και ξεκούραση, ιδιαίτερα τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες.

Ο χώρος διαθέτει μεγάλη πισίνα ενηλίκων και παιδική πισίνα για τους μικρούς επισκέπτες. Οι ξαπλώστρες προσφέρουν επιπλέον άνεση, ενώ για όσους αγαπούν τη δράση υπάρχουν οργανωμένοι χώροι άθλησης, όπως γήπεδο beach volley και χώρος για ξυλορακέτα, ελεύθερα προσβάσιμοι στο κοινό.

Στον χώρο λειτουργεί επίσης το αναψυκτήριο “Pisina Summer Coffee Bar”, ανοιχτό από το πρωί έως αργά το βράδυ, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν καφέ, δροσιστικά ροφήματα, παγωτά και ελαφριά γεύματα, σε ένα ευχάριστο και άνετο περιβάλλον δίπλα στο νερό. Αποτελεί ιδανικό σημείο τόσο για στιγμές χαλάρωσης όσο και για τη διοργάνωση παιδικών πάρτι, θεματικών βραδιών και άλλων καλοκαιρινών εκδηλώσεων.

Η είσοδος παιδιών κάτω των 14 ετών επιτρέπεται μόνο με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος φέρει την πλήρη ευθύνη. Κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, πιστοποιημένοι ναυαγοσώστες βρίσκονται διαρκώς στον χώρο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των λουομένων.

Παράλληλα, οι πισίνες ελέγχονται καθημερινά και τηρούνται αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Δημοτική Πισίνα Νεάπολης αποτελεί μία αναζωογονητική πρόταση για το φετινό καλοκαίρι στη Λάρισα — ένας προορισμός μέσα στην πόλη που συνδυάζει δροσιά, άθληση, χαλάρωση και καλοκαιρινή διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους.

Ωράριο λειτουργίας

Η πισίνα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 11:00 έως τις 20:00.

Κανονισμός λειτουργίας