Έναρξη παραστάσεων για το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Κιλελέρ

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ Σέβη Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, μαζί με το σκηνοθέτη Άκυ Μητσούλη, πλαισιωμένοι από τους ηθοποιούς του Θεατρικού Εργαστηρίου του Δήμου, με αφορμή την έναρξη των παραστάσεων της νέας θεατρικής σεζόν.

Όπως επισήμανε η Αντιδήμαρχος «…το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Κιλελέρ συνεχίζει με συνέπεια, έμπνευση και ψυχή να χαρίζει στο κοινό ξεχωριστές πολιτιστικές στιγμές αποδεικνύοντας πως το θέατρο δεν είναι απλώς τέχνη αλλά μια ζωντανή εμπειρία που μας ενώνει και μας εκφράζει.

Οι φετινές παραστάσεις ξεκινάνε με το θεατρικό «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»της Αγκάθα Κρίστι το οποίο δεν είναι ένα απλό αστυνομικό έργο αλλά ένα κείμενο που βυθίζεται στα πιο σκοτεινά διλήμματα των ηρώων. Έργο περίπλοκο και μοναδικό. Η θεατρική σεζόν θα ολοκληρωθεί με ακόμη δύο έργα στις αρχές καλοκαιριού.

Τρία έργα λοιπόν, πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, έντονη παρουσία του Θεατρικού Εργαστηρίου στα πολιτιστικά δρώμενα. Με σκληρή ομαδική δουλειά, αφοσίωση και βαθιά αγάπη για το θέατρο. Με πάθος και δημιουργικότητα, μας προσκαλεί και φέτος σε έναν κόσμο στον οποίο η τέχνη αποκτά ένταση και συναντά τη σκηνική μαγεία. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάζονται για να κρατούν το Εργαστήρι ψηλά για να μοιραζόμαστε ωραίες θεατρικές στιγμές.

Ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, νιώθω βαθιά περηφάνια που τέτοιες πρωτοβουλίες ανθίζουν και βρίσκουν θερμή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, κρατώντας τον πολιτισμό ζωντανό, δυναμικό και ουσιαστικό.Το Θεατρικό εργαστήρι είναι δημοτικό εργαστήρι. Στηρίζεται από το Δήμο και παραμένει πάντα ανοιχτό για κάθε έναν που αγαπά την Τέχνη, το Θέατρο και τον Πολιτισμό.Σας εύχομαι ολόψυχα καλή θέαση και μια αξέχαστη θεατρική εμπειρία!

Παράλληλα ο σκηνοθέτης Άκυς Μητσούλης τόνισε: «Και φέτος το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Κιλελέρ συνεχίζει την πορεία των προηγούμενων ετών παρουσιάζοντας και πάλι τρία θεατρικά έργα καλώντας όλο τον κόσμο να τα απολαύσει. Δουλεύοντας σκληρά – κάτι για το οποίο πρέπει να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους ηθοποιούς αλλά και τους συντελεστές του θεατρικού εργαστηρίου».