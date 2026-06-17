Έναρξη υποβολής αιτήσεων για εγγραφές στον 5ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Λαρισαίων

Από την Αντιδημαρχία Παιδείας και τη Διεύθυνση Παιδείας ανακοινώνεται ότι και φέτος θα λειτουργήσει ο 5ος Παιδικός Σταθμός του Δήμου κατά το μήνα Αύγουστο.

Ο Δήμος Λαρισαίων κατανοώντας τις ανάγκες των συμπολιτών μας και με σκοπό τη διαπαιδαγώγηση, την κοινωνικοποίηση, τη δημιουργικότητα, την ασφάλεια και την ισορροπημένη εξέλιξή των παιδιών με κάθε δυνατό τρόπο, θα φιλοξενήσει για το μήνα Αύγουστο παιδιά ηλικίας από 12 μηνών έως και 4,5 ετών (γεννηθέντα από 1/1/2022 έως και 31/07/2025), τα οποία ήδη φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή νηπίων και βρεφών τον Αύγουστο για το έτος 2026 ξεκινάει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 22/6/2026 και θα ολοκληρωθεί την ΤΡΙΤΗ 30/06/2026.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με φυσική παρουσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις ώρες από 12:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., στα Γραφεία της Διεύθυνσης Παιδείας (Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος ορ.)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.Αίτηση Εγγραφής

2.Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα

3. Βεβαίωση φοίτησης (χορηγείται από τον Παιδικό Σταθμό στον οποίο φιλοξενείται το παιδί)

Τα αποτελέσματα επιλογής παιδιών θα αναρτηθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Παιδείας.

Υπενθυμίζουμε ότι το ωράριο λειτουργίας των παιδικών σταθμών είναι:

Πρωινή Ζώνη: Δευτέρα-Παρασκευή 07:00-16:00