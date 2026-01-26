Ένα διήμερο αφιερωμένο στο παιχνίδι με μινιατούρες στον Μύλο του Παππά

Ένα διήμερο αφιερωμένο στο παιχνίδι με μινιατούρες, το Miniature O.P.A. 2026 έρχεται για πρώτη χρονιά στη Λάρισα, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στον Μύλο του Παππά, με ελεύθερη είσοδο και συμμετοχή στα παιχνίδια, από τον Ζήση Αποστολίδη και το “The Guild”, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Το Miniature O.P.A. 2026 είναι μία γιορτή του παιχνιδιού με μινιατούρες καθώς και μία ευκαιρία να γνωρίσει ο κόσμος το χόμπι του μοντελισμού και του παιχνιδιού στρατηγικής.

Με δύο τουρνουά αφιερωμένα στα δημοφιλή παιχνίδια στρατηγικής με μινιατούρες, Warhammer 40.000 και A Song of Ice and Fire, και εργαστήρια αφιερωμένα στη συναρμολόγηση μινιατούρας, αλλά και στη δοκιμή αυτών των παιχνιδιών, το Miniature O.P.A. 2026 θα έχει κάτι για όλους.