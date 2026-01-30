Ένοχος για εμπρησμό εθελοντής πυροσβέστης – Στη φυλακή για 10 φωτιές στη Γιάννουλη

Eνοχος για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση κρίθηκε ένας 66χρονος Λαρισαίος από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων (Β΄ βαθμού), που του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 10 ημερών.

Ο 66χρονος, που στα παρελθόν είχε διατελέσει εθελοντής πυροσβέστης, συνελήφθη καθώς φέρεται να είναι αυτός που έβαλε 10 φωτιές από τις 10 Ιουνίου έως και τις 2 Ιουλίου 2024, στη Γιάννουλη.

Οι φωτιές προκαλούσαν την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά η εκδήλωσή τους σε τακτικό χρονικό διάστημα και στην ίδια περιοχή είχε ως αποτέλεσμα τη διερεύνηση της υπόθεσης, με αποτέλεσμα πυροσβέστες να συλλάβουν τον 66χρονο ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή.

Ο 66χρονος στην απολογία του, μεταξύ άλλων, τόνισε πως δεν έχει σχέση με τις φωτιές, ισχυρισμός που δεν έγινε αποδεκτός.

