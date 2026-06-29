Ένοχος και από το Εφετείο ο 40χρονος που σκότωνε και βασάνιζε αδέσποτα στον Βόλο

Ο 40χρονος δράστης που κατηγορείται για τη θανάτωση και τον βασανισμό αδέσποτων ζώων στον Βόλο (serial killer αδέσποτων) κρίθηκε ένοχος.

Το Εφετείο στην Λάρισα επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση με ποινή κάθειρξης 5 ετών και 6 μηνών για κακοποίηση ζώου κατά συρροή (τετελεσμένη και σε απόπειρα), παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. τα δύο χρόνια από τα 5 θα τα περάσει στην ψυχιατρική κλινική του Κορυδαλλού. Εχει εκτίσει ήδη περισσότερο από ένα χρόνο.

Το δικαστήριο αναγνώρισε τον μειωμένο καταλογισμό του δράστη.

Ο 40χρονος που συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία ζώων στον Βόλο παραδέχτηκε πως ευθύνεται για τον θάνατο μιας γάτας με μαχαίρι και για τον θάνατο ενός σκύλου, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για θανάτωση 6 ζώων και τραυματισμό άλλων τριών. “Δε θυμάμαι τι συνέβη, αλλά δεν είμαι βίαιος άνθρωπος, αντίθετα αγαπώ πολύ τα ζώα» είπε στην κατάθεσή του ο νεαρός άντρας, που αντιμετωπίζει σοβαρή ψυχική νόσο.

gegonota.news