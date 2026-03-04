Ένταξη της μελέτης Masterplan ύδρευσης της ΔΕΥΑ Φαρσάλων στο πρόγραμμα “Θεσσαλία 2021-2027”

Στην ένταξη της πράξης με τίτλο «Μελέτη Σύνταξης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) ΔΕΥΑ Φαρσάλων» στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» προχώρησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα. Η πράξη, εντάσσεται στην προτεραιότητα «Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Φαρσάλων, ενώ το αντικείμενο αφορά την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για τη σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Masterplan της ΔΕΥΑ Φαρσάλων. Στόχος είναι η εφαρμογή του βασικού μέτρου όπως προβλέπεται στη 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, με έμφαση στην προστασία των υδατικών πόρων και στη διασφάλιση της ποιότητας και επάρκειας του πόσιμου νερού για τις μελλοντικές ανάγκες της περιοχής.

Η μελέτη θα αναπτυχθεί σε πέντε διακριτά στάδια, αποτύπωση, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, διατύπωση προτάσεων για τη διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος και πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών, προσδιορισμό έργων και μέτρων αναβάθμισης με αντίστοιχα προγράμματα υλοποίησης, πρόταση διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης και τέλος οριστικοποίηση του Master Plan.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 308.481,24 ευρώ, ενώ η ένταξη της μελέτης αποτελεί βασικό βήμα για τον στρατηγικό σχεδιασμό της ύδρευσης στην περιοχή των Φαρσάλων, δημιουργώντας το απαραίτητο τεχνικό και επιχειρησιακό υπόβαθρο για μελλοντικές παρεμβάσεις αναβάθμισης του υδροδοτικού συστήματος και για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Φαρσάλων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΦ κ. Μάκης Εσκίογλου τόνισε τα εξής: «Η ένταξη της μελέτης για τη σύνταξη του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Masterplan της ΔΕΥΑ Φαρσάλων αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για τον συνολικό επανασχεδιασμό του υδροδοτικού μας συστήματος. Με τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη στήριξη της Περιφέρεια Θεσσαλίας, διασφαλίζουμε τους αναγκαίους πόρους ώστε να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο, επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για το νερό στον Δήμο μας.

Το Masterplan θα αποτελέσει για εμάς έναν οδικό χάρτη που θα μας επιτρέψει να αποτυπώσουμε με ακρίβεια την υφιστάμενη κατάσταση, να ιεραρχήσουμε ανάγκες, να σχεδιάσουμε έργα αναβάθμισης και να οργανώσουμε τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων με ορίζοντα δεκαετιών. Στόχος μας είναι η ποιοτική και επαρκής παροχή πόσιμου νερού σε κάθε οικισμό, με σεβασμό στο περιβάλλον και με ορθολογική κοστολόγηση των υπηρεσιών.

Ως Δήμαρχος Φαρσάλων και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Φαρσάλων, θέλω να διαβεβαιώσω τους δημότες ότι αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για να θωρακίσουμε τις υποδομές μας και να χτίσουμε ένα ανθεκτικό και σύγχρονο σύστημα ύδρευσης. Προχωρούμε με σχέδιο, διαφάνεια και υπευθυνότητα, θέτοντας τις βάσεις για έργα που θα ακολουθήσουν και θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής στην περιοχή μας».