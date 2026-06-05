Ένταξη του Γ.Ν. Λάρισας στο δίκτυο NCSH με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και το κοινωνικό μήνυμα «Μαζί για ένα πιο πράσινο μέλλον!», η Διοίκηση της 5ης Υ.ΠΕ και του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» αναδεικνύει την άρρηκτη σύνδεση μεταξύ της δημόσιας υγείας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ κ. Φώτιος Σερέτης αναφερόμενος στην ημέρα δήλωσε: «Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στέλνουμε το σαφές μήνυμα ότι η αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης οφείλει να συμβαδίζει με τον απόλυτο σεβασμό στο φυσικό μας περιβάλλον. Η συμμετοχή αυτή υπογραμμίζει τη σταθερή δέσμευση της Διοίκησης για την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών προτύπων και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, με στόχο ένα σύγχρονο, κλιματικά ανθεκτικό σύστημα υγείας.»

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται με υπερηφάνεια η επίσημη ένταξη του Γ.Ν. Λάρισας στο διεθνές δίκτυο Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH). Πρόκειται για έναν κορυφαίο οργανισμό και δίκτυο ανταλλαγής τεχνογνωσίας, που ενώνει νοσοκομεία και φορείς υγείας διεθνώς, με στόχο την προώθηση και εφαρμογή βέλτιστων «πράσινων» πρακτικών και καινοτόμων λύσεων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η σημαντική αυτή εξέλιξη αποτελεί επιστέγασμα του οράματος της Διοίκησης για τη δυναμική μετάβαση σε ένα «πράσινο» Νοσοκομείο.

Οι καινοτόμες δράσεις του Γ.Ν. Λάρισας έχουν αναγνωριστεί ευρέως, με το Νοσοκομείο να κατακτά το Ασημένιο (Silver) βραβείο στα Healthcare Business Awards 2021 και το Χάλκινο (Bronze) στα Environmental Awards 2022, για την επιτυχημένη εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Εσωτερικής Ιχνηλασιμότητας Επικίνδυνων Αποβλήτων. Ένα σύστημα που αποδείχθηκε σωτήριο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια και εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους.

Επιβεβαιώνοντας τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του Ιδρύματος στη βιωσιμότητα, υπενθυμίζεται η πρόσφατη συμμετοχή του Γ.Ν. Λάρισας στο ευρωπαϊκό έργο DAPHNE (Πρόγραμμα Interreg Europe) στην Πολωνία. Εκεί, ο Διοικητής κ. Γρηγόριος Βλαχάκης εκπροσωπώντας το Νοσοκομείο και ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χαρίλαος Αποστολίδης παρουσίασαν σε ευρωπαίους εταίρους τις βέλτιστες πρακτικές του ιδρύματος όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων και την ψηφιακή ιχνηλασιμότητα αποβλήτων.

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Λάρισας δήλωσε: «Η κλιματική κρίση αποτελεί ταυτόχρονα και κρίση δημόσιας υγείας. Η επίσημη ένταξή μας στο Ευρωπαϊκο δίκτυο του NCSH, σε συνδυασμό με την ενεργή παρουσία μας σε ευρωπαϊκά έργα όπως το DAPHNE, επιβεβαιώνουν ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αλλάζει οριστικά σελίδα. Επενδύουμε έμπρακτα σε ένα ‘πράσινο’ και κλιματικά ανθεκτικό σύστημα υγείας, εξοικονομώντας πόρους και ενισχύοντας την ασφάλεια των ασθενών μας και της ευρύτερης περιοχής όπου εδρεύει το νοσοκομείο μας και της ευρύτερης περιοχής όπου εδρεύει το νοσοκομείο μας.»