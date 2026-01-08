Έντεκα τροχαία ατυχήματα και 4.919 παραβάσεις τον Δεκέμβριο στη Θεσσαλία

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας δημοσίευσε συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του μήνα Δεκεμβρίου 2025, στην εδαφική αρμοδιότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας σημειώθηκαν 11 τροχαία ατυχήματα (έναντι 12 το 2024), εκ των οποίων 1 θανατηφόρο ατύχημα (έναντι 3 το 2024), κανένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα (έναντι 2 το 2024) και 10 ελαφρά τροχαία ατυχήματα (έναντι 7 το 2024).

Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών καταγράφηκαν συνολικά 15 παθόντες (έναντι 19 το 2024), εκ των οποίων 1 νεκρός (έναντι 3 το 2024), κανένας βαριά τραυματίας (έναντι 2 το 2024) και 14 ελαφρά τραυματίες (όπως και το 2024).

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Δεκέμβριο 2025 πραγματοποιήθηκαν 35.304 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 4.919 παραβάσεις, εκ των οποίων 549 για παραβάσεις ταχύτητας.

Τέλος πραγματοποιήθηκαν 353 συλλήψεις.