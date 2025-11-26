Ένωση Γονέων Λάρισας: 23 σχολεία του Δήμου με κενά ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών

Σε σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών, σε ξενόγλωσσα μαθήματα, αναφέρεται με ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Λάρισας

Όπως υποστηρίζει “οι μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ Δημοτικού αναγκάζονται να παρακολουθήσουν τη γλώσσα που δεν επέλεξαν επειδή το κράτος αδυνατεί να καλύψει στοιχειώδη, θεσμοθετημένα δικαιώματά τους”

Η ανακοίνωση:

“Παρότι βρισκόμαστε ήδη στα μέσα της σχολικής χρονιάς, η κατάσταση στα σχολεία του Δήμου μας παραμένει σκανδαλωδώς απαράδεκτη. Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Λάρισας καταγγέλλει την τραγική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς: 23 σχολεία του Δήμου λειτουργούν με κενά ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα διδακτικές ώρες να χάνονται, την ίδια στιγμή που το Υπουργείο κάνει πως «δεν βλέπει» και οι υπεύθυνοι μιλούν ξανά για «τεχνικές δυσκολίες» και «έλλειψη πόρων».

Οι μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ Δημοτικού αναγκάζονται να παρακολουθήσουν τη γλώσσα που δεν επέλεξαν επειδή το κράτος αδυνατεί να καλύψει στοιχειώδη, θεσμοθετημένα δικαιώματά τους. Χαρακτηριστικά, από Γερμανικά αναγκάζονται να επιλέξουν Γαλλικά , όχι γιατί το θέλησαν, όχι γιατί αυτό είναι παιδαγωγικά σωστό, αλλά επειδή έτσι «βολεύει» την υποστελέχωση. Για άλλη μια φορά, τα παιδιά μας μετατρέπονται σε αριθμούς σε έναν λογιστικό πίνακα, σε «ευέλικτες» μονάδες προσαρμογής σε μια πολιτική που μετράει κόστος και όχι ανάγκες.

Ταυτόχρονα, οι ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία μας οδηγούνται σε εξόντωση, επιβαρύνονται με συνεχείς μετακινήσεις και υπερωρίες, καλύπτοντας τρύπες που το κράτος αρνείται να καλύψει. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργούν ως «μπαλώματα». Η υπερεργασία τους δεν είναι λύση, είναι κακοποίηση του δημόσιου σχολείου.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα: Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί, δεν πρέπει και δεν θα γίνει “κανονικότητα”.

Δεν θα αποδεχτούμε:

· μαθητές που αλλάζουν γλώσσα παρά τη θέλησή τους,

· χαμένες διδακτικές ώρες που δεν αναπληρώνονται ποτέ,

· σχολεία που λειτουργούν «όπως τύχει»,

· εκπαιδευτικούς που οδηγούνται σε εξουθένωση για να βγει το πρόγραμμα.

Ο αγώνας για δημόσια, ποιοτική, δωρεάν εκπαίδευση είναι κοινός – και θα συνεχίσουμε να τον δίνουμε μαζί, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Διεκδικούμε άμεσα:

1. Άμεση κάλυψη όλων των κενών ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών στα 23 σχολεία του Δήμου.

2. Καμία αλλαγή ξένης γλώσσας για κανένα παιδί λόγω έλλειψης προσωπικού.

3. Τέλος στην εξόντωση των εκπαιδευτικών – όχι άλλες υποχρεωτικές υπερωρίες για να καλύπτονται οι αδυναμίες του συστήματος.

4. Μόνιμο προσωπικό, όχι ημίμετρα και λύσεις-«μπαλώματα».

Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα. Οι εκπαιδευτικοί μας δεν είναι λάστιχο. Η μόρφωση δεν είναι κόστος.

Συνεχίζουμε, διεκδικούμε και δεν κάνουμε πίσω από τις ανάγκες όλων των παιδιών στη μόρφωση!”