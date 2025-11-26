Ένωση Μικροβιολόγων Λάρισας: Επικίνδυνος ο σχεδιασμός μεταφοράς της Παιδιατρικής του ΓΝΛ

Την αντίθεσή της στη μεταφορά της Παιδιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας εκφράζει, σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Μικροβιολόγων – Βιοπαθολόγων Λάρισας.

Αναλυτικά:

“Η Ένωση Μικροβιολόγων – Βιοπαθολόγων Λάρισας εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στον σχεδιασμό της 5ης ΥΠΕ για μεταφορά της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Η απόφαση αυτή δεν υπηρετεί ούτε την Υγεία, ούτε την κοινωνία, ούτε τη λογική. Αποτελεί έναν επικίνδυνο και ατεκμηρίωτο σχεδιασμό, που υποβαθμίζει τις παιδιατρικές υπηρεσίες και αποδυναμώνει ένα από τα βασικά νοσοκομεία της Θεσσαλίας. Απαξιώνεται μια ιστορική, πλήρως ανακαινισμένη κλινική.

Η Παιδιατρική του ΓΝΛ έχει πρόσφατα ανακαινιστεί με σημαντικές δωρεές, διαθέτει άριστο παιδιατρικό προσωπικό, και εξυπηρετεί χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο με ασφάλεια και ποιότητα.

Η αποδυνάμωσή της αποτελεί σαφή οπισθοδρόμηση και σοβαρό πλήγμα στη λειτουργία του ΓΝΛ αφού η Παιδιατρική Κλινική είναι αναπόσπαστο τμήμα του ΓΝΛ.

Η απομάκρυνσή της θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στη Μαιευτική, λόγω αδυναμίας κάλυψης παιδιατρικών περιστατικών και περαιτέρω πίεση σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου.

Πρόκειται για δομικό πλήγμα στη λειτουργία του ιδρύματος. Σε καμία περιοχή της Ελλάδας δεν εφαρμόστηκε αντίστοιχη απόφαση δηλαδή σε Νοσοκομεία όπου λειτουργούν ταυτόχρονα Πανεπιστημιακές και Παιδιατρικές Κλινικές (Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο). Πουθενά δεν επιχειρήθηκε συγχώνευση.

Αναρωτιόμαστε γιατί η Λάρισα να αποτελέσει την εξαίρεση, με ποια στοιχεία, πάνω σε ποια μελέτη βασίστηκε και με ποια τεκμηρίωση; Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ήδη λειτουργεί στα όριά του. Η μεταφορά Παιδιατρικής Κλινικής εκεί θα επιφέρει επιβάρυνση χώρων, αύξηση των αναμονών και περαιτέρω πίεση στο προσωπικό.

Αντί για ενίσχυση, οδηγούμαστε σε υποβάθμιση ενώ ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ΕΝΙΣΧΥΣΗ παιδιατρικών δομών και όχι κατάργηση.

Μόλις προ λίγων μηνών η κυβέρνηση ανακοίνωσε ενίσχυση Παιδιατρικής & Μαιευτικής μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και δημιουργία αυτόνομων Παιδιατρικών ΤΕΠ. Η μεταφορά της Παιδιατρικής του ΓΝΛ ακυρώνει αυτή τη στρατηγική. Απαραίτητος ο διάλογος με την κοινωνία και τους θεσμούς

Μια αλλαγή τέτοιου βεληνεκούς δεν μπορεί να ανακοινώνεται ερήμην της ιατρικής κοινότητας, των εργαζομένων, των συλλόγων ασθενών και της τοπικής κοινωνίας. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε δείχνει έλλειψη σχεδιασμού και σοβαρότητας.

Η Ένωση Μικροβιολόγων – Βιοπαθολόγων Λάρισας ζητά την άμεση απόσυρση του σχεδίου μεταφοράς, ζητά διαφάνεια, διάλογο και τεκμηριωμένο σχεδιασμό και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί με κάθε θεσμικό μέσο την απρόσκοπτη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του ΓΝΛ.

Οι παιδιατρικές υπηρεσίες της Θεσσαλίας δεν μπορούν να μπαίνουν σε “πειραματισμούς”. Οι πολίτες της πολύπαθους περιοχής αξίζουν λύσεις που ενισχύουν – όχι αποδυναμώνουν – το δημόσιο σύστημα υγείας.”