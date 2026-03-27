“Έξυπνη πόλη” σημαίνει ψηφιακά εργαλεία – ενημερωτική εκδήλωση του Δήμου Λαρισαίων για τα στελέχη του

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες προς τους πολίτες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνη Πόλη Λάρισα» παρουσιάστηκαν σήμερα σε ειδική ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Λαρισαίων, με τη συμμετοχή του υπηρεσιακού και στελεχιακού του δυναμικού, στο ξενοδοχείο Divani Palace Larissa.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να ενημερωθούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και την επένδυση στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των δημοτικών και η εμπειρία των επισκεπτών της Λάρισας.

Οι ψηφιακές εφαρμογές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνη Πόλη Λάρισα» αφορούν σε λύσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Βελτιώνουν την εξυπηρέτηση του πολίτη, ενισχύουν την ασφάλεια, αναβαθμίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον πιο σύγχρονο, πιο ποιοτικό, πιο αποτελεσματικό και πιο διαφανές, στοχεύοντας σε κρίσιμους τομείς της ζωής της πόλης: την κινητικότητα, τη διαβίωση, την εξυπηρέτηση του πολίτη, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, τη διακυβέρνηση και, φυσικά, τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος χαιρετίζοντας τη σημερινή εκδήλωση ανέφερε:

“Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εκδήλωση που έχει να κάνει με τη μετάβαση της πόλης μας στην ψηφιακή εποχή, μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με την αξιοποίηση όλων των τεχνολογικών διαδικασιών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών, στην καινούρια εποχή που έχουμε μπροστά μας, με τις προκλήσεις, με την τεχνητή νοημοσύνη, με μια σειρά δραστηριοτήτων που κάνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου πολύ πιο εύκολες, πιο λειτουργικές για τον πολίτη, πιο άμεσες, με μια διαδικασία συμμετοχικής δημοκρατίας καθώς οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν, να απευθύνουν ερωτήματα, να παρακολουθούν τις δράσεις της δημοτικής αρχής και της διοίκησης.

Είναι κάτι το οποίο πραγματικά θέτει τον Δήμο μας σε μια άλλη βάση, σε μια άλλη θέση αναφορικά με το πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του Δήμου, αλλά να θυμίσω και ακόμα μια φορά ότι πέρα από την τεχνολογία, αυτό που έχει σημασία είναι οι άνθρωποι, γιατί πίσω από κάθε τεχνολογική εξέλιξη υπάρχουν άνθρωποι που διαχειρίζονται την καθημερινότητά μας, τις λειτουργίες που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας και με αποφάσεις που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μας και το πώς θα εξελιχθεί αυτή στο μέλλον. Καλώ τους πολίτες να αναζητήσουν μέσα από το site του Δήμου Λαρισαίων αυτές τις δυνατότητες που τους δίνονται για να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν στο έπακρο”.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων κ. Κώστας Αργυρόπουλος, σημείωσε: “Ο Δήμος Λαρισσών γίνεται πραγματικά μια σύγχρονη smart city, αγκαλιάζει τις εφαρμογές και τα εφυή συστήματα, το σύστημα και τις εφαρμογές ελεγχόμενης στάθμευσης. Έδειξε από την αρχή τη δυναμική του, την πρώτη εβδομάδα είχαμε 500 χρήστες της εφαρμογής, βλέπουμε μετά από 10 μήνες περίπου εφαρμογής ότι οι εβδομαδιαίοι χρήστες ξεπερνάνε τους 5.000.

Φυσικά όμως βλέπουμε οι μεγαλύτερες ηλικίες ακόμα δεν εμπιστεύονται να βάλουν την κάρτα τους και πηγαίνουν στα τερματικά μηχανήματα. Βεβαίως όμως έχουμε και πολλές άλλες, έξυπνες εφαρμογές μέσα στην πόλη μας, όπως είναι τα ποδήλατα με τη χρήση των εφαρμογών Larissa e-bikes και Larissa bikes, όπου μπορείς εύκολα από έναν χώρο στάθμευσης να πάρεις το ποδήλατο με χρήση εφαρμογής, να πας να κάνεις τη δουλειά σου και να επιστρέψεις.

Επιπλέον έχουμε τις έξυπνες διαβάσεις, τις διαβάσεις που έκανε αποκλειστικά ο Δήμος Λαρισσών, που μετράνε πλέον εκτός από την κίνηση και περιβαλλοντικά στοιχεία όπως καυσαέρια και ρύπους και φυσικά είναι φωτιζόμενες και μπορεί ο κόσμος με ασφάλεια να περνάει. Οι αισθητήρες που έχουμε για τους ΑμεΑ μέσα στην πόλη μας, θέσεις στάθμευσης όπως και σε ράμπες ΑμεΑ, δείχνουν ένα σύγχρονο τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται όταν υπάρχουν παρκαρισμένα οχήματα εκεί και έτσι με την εφαρμογή πλέον και με tablet η δημοτική αστυνομία μπορεί να γνωρίζει πού εμποδίζονται αυτές οι θέσεις.

Τέλος, μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος φτιάχνουμε ακόμα 19 έξυπνες διαβάσεις μέσα στην πόλη μας, οι οποίες πραγματικά θα διευκολύνουν τη ζωή κοντά στα σχολεία. Τελευταία, να μην ξεχάσουμε και τα έξυπνα παγκάκια, τα οποία κάποιος όταν θα τελειώσει η μπαταρία του κινητού του θα μπορεί να πάει σε ένα από αυτά τα παγκάκια, φωτιζόμενα, με ασφάλεια, να μπορεί να φορτίσει το κινητό του και στις επόμενες κινήσεις μας είναι να υπάρξει και η χρήση της τεχνολογίας και των δεδομένων να μπορούν να χρησιμοποιούν και δεδομένα”.

Έξυπνη Κινητικότητα

Οι νέες ψηφιακές υποδομές που διαθέτει πλέον ο Δήμος Λαρισαίων δίνουν τη δυνατότητα σε δημότες και επισκέπτες να κινούνται και να σταθμεύουν στην πόλη με πιο απλό, πιο ασφαλή και πιο λειτουργικό τρόπο.

Τα ψηφιακά εργαλεία που προσφέρουν αυτές τις δυνατότητες είναι:

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Διαχείρισης Θέσεων Στάθμευσης Μόνιμων Κατοίκων και Τροφοδοσίας Καταστημάτων

Σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Έξυπνες διαβάσεις πεζών με ανάλυση κυκλοφορίας

Σύστημα έξυπνης εποπτείας της κυκλοφορίας

Έξυπνη Διαβίωση

Μέσα από τις νέες ψηφιακές υποδομές, δημότες, επισκέπτες και επιχειρήσεις μπορούν, να ενημερώνονται άμεσα για ότι συμβαίνει στον Δήμο, να κάνουν κρατήσεις και να εκδίδουν εύκολα το εισιτήριό τους από το κινητό τους.

Μπορούν επίσης, πλέον να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα και τις συναλλαγές τους με τον Δήμο Λαρισαίων, μέσα από την νέα ψηφιακή πύλη.

Με απλά λόγια, ο Δήμος αποκτά ένα σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό «ηλεκτρονικό πρόσωπο», που μπορεί να εξυπηρετεί τον πολίτη από απόσταση, με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα.

Τα ψηφιακά εργαλεία είναι:

Νέα ψηφιακή πύλη Δήμου Λαρισαίων

Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών και επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών στον πολιτισμό και τον αθλητισμό

Σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης και υποστήριξης ευάλωτων πολιτών

Έξυπνα παγκάκια

Δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίου για τις εκδηλώσεις του Δήμου (e-ticket)

Έξυπνη Εκπαίδευση

Ο Δήμος Λαρισαίων ενισχύει τις εκπαιδευτικές του δομές με νέα ψηφιακά μέσα, δίνοντας τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Η σχετική πλατφόρμα εξυπηρετεί τόσο την εκπαίδευση των στελεχών του Δήμου όσο και των μαθητών του Δημοτικού Ωδείου, της Πινακοθήκης και του Πανεπιστημίου των Πολιτών.

Τα εργαλεία που παρέχονται είναι:

Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις εκπαιδευτικές δημοτικές δομές

Κιτ ρομποτικής και υποδομή πληροφορικής για τα ΚΔΑΠ

Έξυπνο Περιβάλλον

Ο Δήμος Λαρισαίων αξιοποιεί την τεχνολογία για να παρακολουθεί κρίσιμους περιβαλλοντικούς δείκτες και να διαχειρίζεται με πιο σύγχρονο τρόπο τους φυσικούς και δημοτικούς πόρους.

Τα νέα εργαλεία είναι:

Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεικτών και αστικού πρασίνου

Τηλεματική διαχείριση εξοπλισμού και στόλου καθαριότητας

Έξυπνη Διακυβέρνηση

Το πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Λαρισαίων ενισχύεται σημαντικά μέσα από τη διαλειτουργικότητα του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με το υφιστάμενο ψηφιακό σύστημα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης.

Τα νέα εργαλεία είναι:

Σύστημα διαλειτουργικότητας και ασφαλούς λειτουργίας της δημοτικής ψηφιακής υποδομής

Σύστημα Data Hub για αξιοποίηση τεχνολογιών IoT

Συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων

Μέσα από τις νέες ψηφιακές δυνατότητες, οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τα συμβούλια του Δήμου και των νομικών του προσώπων, να υποβάλλουν ερωτήσεις και να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.

Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχικής δημοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Το νέο εργαλείο είναι:

Σύστημα τηλεδιάσκεψης για τη συμμετοχή των πολιτών στα συμβούλια

Το έργο «Έξυπνη Πόλη Λάρισα» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Έξυπνες πόλεις» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

