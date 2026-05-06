Έργα αποχέτευσης και ασφαλτόστρωσης σε εξέλιξη στα Φάρσαλα

Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των Φαρσάλων, με επίκεντρο τις οδούς Περικλέους και Γεωργάκη Ολυμπίου, στην περιοχή κοντά στα γήπεδα 5Χ5. Τα συνεργεία προχωρούν στην τοποθέτηση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, ένα έργο που στοχεύει στη βελτίωση της αποστράγγισης και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που εμφανίζονταν κατά τους χειμερινούς μήνες.

Με την ολοκλήρωση του δικτύου, θα ακολουθήσει ασφαλτόστρωση, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η βατότητα των δρόμων και να βελτιωθεί η καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου, «πρόκειται για ένα έργο ουσίας και όχι βιτρίνας. Δίνουμε προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που λύνουν χρόνια ζητήματα και θωρακίζουν τις γειτονιές απέναντι σε προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η περιοχή θα αποκτήσει ένα σαφώς πιο ασφαλές και λειτουργικό οδικό περιβάλλον».

Οι εργασίες προχωρούν με στόχο να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, ενώ από τη δημοτική αρχή ζητείται η κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή όχληση που προκαλείται.