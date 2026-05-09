Έργα διαμόρφωσης και συντήρησης κοιμητηρίων στον Δήμο Κιλελέρ

Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου διαμόρφωση – συντήρηση των κοιμητηρίων του Δήμου Κιλελέρ προϋπολογισμού 120.000 Ευρώ. Το κόστος θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στα κοιμητήρια Γαλήνης , Μοδέστου και Μελίας και άμεσα θα συνεχιστούν στα κοιμητήρια Γλαύκης και Ναμάτων της ΔΕ Πλατυκάμπου. Η συντήρηση των κοιμητηρίων θα συνεχιστεί και στις υπόλοιπες ΔΕ του Δήμου.

Σχετικά με την έναρξη των εργασιών Ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση «Το έργο διαμόρφωσης και συντήρησης των κοιμητηρίων του Δήμου μας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης των δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τα κοιμητήρια αποτελούν χώρους ιδιαίτερου συμβολισμού, μνήμης και σεβασμού. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία, την καθαριότητα και την αξιοπρεπή εικόνα τους. Με τη συγκεκριμένη συνεργασία, θέτουμε σαφείς όρους ποιότητας και ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και διαφάνεια να υλοποιούμε παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των δημοτών και βελτιώνοντας καθημερινά την εικόνα του Δήμου μας».