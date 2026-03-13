Έργα οδικής ασφάλειας 10 εκατ. ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας από την Περιφέρεια

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνει η διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε έργα και παρεμβάσεις που ενισχύουν την ασφάλεια του οδικού δικτύου και αναβαθμίζουν την εικόνα των περιφερειακών ενοτήτων, θα εκτελεστούν σημαντικά έργα ανακατασκευών και αναβαθμίσεων οδών, ύψους 10 εκατ. ευρώ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Οι οδικές παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε 200 σημεία σε συνολικό μήκος 100 χιλιομέτρων.

Η Πρόσκληση έχει βγει και το έργο θα ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΠΔΕ για συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση στο οδικό δίκτυο και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, θα αναλάβει να αλλάξει την εικόνα του οδικού δικτύου .

Ενδεικτικά, οι δράσεις περιλαμβάνουν: α) Καθαρισμός και διαμόρφωση τάφρων. β) Ενίσχυση πρανών. γ) Επεμβάσεις σε τεχνικά έργα και κατασκευή σωληνωτών δ) Εξυγίανση – αποκατάσταση οδοστρωμάτων, βελτίωση προσβασιμότητας και ποιότητας κύλισης με κατασκευή και ενίσχυση – συμπλήρωση υφιστάμενης οδοστρωσίας ε) Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων. στ) Εργασίες αποκατάστασης – βελτίωσης – συμπλήρωσης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και στηθαίων ασφαλείας με βάση τα χαρακτηριστικά των οδών.

«Δεσμευθήκαμε ότι θα εκσυγχρονίσουμε το οδικό δίκτυο που είναι στην αρμοδιότητά μας υπέρ της ασφάλειας των πολιτών και αυτό κάνουμε πράξη. Καθημερινά αποδεικνύουμε έμπρακτα πως η προάσπιση της ασφάλειας του οδικού δικτύου, είναι στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Θα συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς, υλοποιώντας κρίσιμα έργα σε όλο το εύρος του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας . Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν όλο αυτό το διάστημα. Βελτιώνοντας καθημερινά τους δρόμους ευθύνης μας, κάνουμε ασφαλέστερες τις μετακινήσεις των πολιτών και των επισκεπτών», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δ. Κουρέτας.