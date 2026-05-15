Έργο βελτίωσης οδών και αθλητικών υποδομών στην Κοινότητα Μεσοχωρίου

Υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και αθλητικού χώρου Κοινότητας Μεσοχωρίου» από τον Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Νίκο Γάτσα και τη νόμιμη εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Στεργιούλας Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία», κ. Στεργιούλα Βασιλική, με έδρα τη Λάρισα.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 149.700,00 € (με ΦΠΑ 24%) και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο αποκατάστασης ζημιών από φυσικά φαινόμενα.

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων δρόμων εντός του οικισμού Μεσοχωρίου, καθώς και η αναβάθμιση του υφιστάμενου αθλητικού χώρου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση των υποδομών άθλησης και ψυχαγωγίας της περιοχής.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται εργασίες στον αθλητικό χώρο, όπως καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων, γενικές εκσκαφές και κατασκευή συμπυκνωμένης βάσης, ασφαλτικές εργασίες και τοποθέτηση ακρυλικού τάπητα στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης, αποξήλωση και αντικατάσταση των υφιστάμενων μπασκετών με νέες ολυμπιακών διαστάσεων, καθώς και κατασκευή πρόχυτων κρασπέδων στον περιβάλλοντα χώρο.

Παράλληλα, στις οδούς εντός του οικισμού θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανύψωσης και καταβίβασης φρεατίων, καθαρισμοί ερεισμάτων, ασφαλτικές στρώσεις για τη διόρθωση ανωμαλιών και τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκ.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται η σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η ασφαλέστερη μετακίνηση εντός του οικισμού και η δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού χώρου άθλησης και ψυχαγωγίας για τη νεολαία και τους κατοίκους της Κοινότητας Μεσοχωρίου.