Έριξαν κροτίδα σε είσοδο σπιτιού στον Δήμο Τεμπών

Συνελήφθη, χθες το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, εντός των χρονικών ορίων του αυτοφώρου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος 4 ακόμη, άγνωστων μέχρι στιγμής συνεργών του, σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων και παιδικών αθυρμάτων, καθώς και για έκρηξη.

Ειδικότερα, προχθές τις μεταμεσονύκτιες ώρες σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, ο δράστης, από κοινού με τους τέσσερις συνεργούς του, προσέγγισαν την αυλή οικίας άλλου άνδρα όπου ο συλληφθείς πυροδότησε και έριξε κροτίδα στην είσοδο, με αποτέλεσμα την πρόκληση μερικής φθοράς στην πόρτα.

Υπολείμματα κροτίδας βρέθηκαν κοντά στην πόρτα και κατασχέθηκαν.