Έρχεται για 23η χρονιά το τουρνουά “Κουκουλίτσιος – Μουσιάρης” 

Ο Δήμος Λαρισαίων και η Διεύθυνση Πολιτισμού-Αθλητισμού διοργανώνει για 23η χρονιά, το τουρνουά ποδοσφαίρου «Δ. ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ – Δ. ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ» που είχε διακοπεί το 2014.

Το τουρνουά αυτό διοργανώνεται προς τιμή των αδικοχαμένων νεαρών, τότε αθλητών, Δ. Κουκουλίτσιου και Δ. Μουσιάρη.

Στο τουρνουά αυτό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι ομάδες του Δήμου μας καθώς και η ομάδα του Δαμασιακού.

Σκοπός των αγώνων είναι η καλύτερη προετοιμασία των ομάδων για την νέα αγωνιστική χρονιά.

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στα Αθλητικά Κέντρα του Δήμου Λαρισαίων.

Ευχή μας το τουρνουά αυτό, όπως και των προηγουμένων ετών, να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες ομάδες να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία του Αθλητικού τμήματος, Ρούσβελτ 59 (Χατζηγιάννειο – 1ος Όροφος) μέχρι Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026.