Έρχεται ο 7ος Κραυξίδειος Αγώνας Δρόμου στον Κραννώνα του Δήμου Κιλελέρ

Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 διεξάγεται στην τοπική κοινότητα Κραννώνα του Δήμου Κιλελέρ ο «7ος Κραυξίδειος Αγώνας Δρόμου» τον οποίο συνδιοργανώνουν η Αντιδημαρχία Αθλητισμού του Δήμου Κιλελέρ, η Τοπική Κοινότητα Κραννώνα, ο Σύλλογος Μαραθονοδρόμων Ν. Λάρισας και ο Σύλλογος Γυναικών Κραννώνα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε τρεις διαδρομές των 14, 5.4 και 1 χιλιομέτρων. Εκκίνηση και τερματισμός ο χώρος μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο Κραννώνα.

Το πρόγραμμα του αγώνα:

8:30 έναρξη λειτουργίας της γραμματείας στο δημοτικό σχολείο Κραννώνα,

10:00 ώρα εκκίνησης του αγώνα των 14,5 χλμ,

10:15 ώρα εκκίνησης του αγώνα των 5 χλμ,

10:30 ώρα εκκίνησης του αγώνα των 1.000 μέτρων.

Η διαδρομή είναι κυκλική και περνάει από τον αρχαιολογικό χώρο της Κραννώνος, με τα μοναδικά ταφικά μνημεία αλλά και την κοινότητα Κάμπου.Θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση.

Σχετικά με την διεξαγωγή του αγώνα ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε τα εξής: «Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια καλωσορίζουμε τον 7ο Κραυξίδειο Αγώνα Δρόμου, έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως μια σημαντική αθλητική και κοινωνική διοργάνωση για τον τόπο μας. Ο αγώνας αυτός δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία για άθληση, αλλά και μια γιορτή συμμετοχής, συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας.

Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τους διοργανωτές, τους εθελοντές και όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση για την πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής διοργάνωσης. Παράλληλα, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετέχουν, ανεξαρτήτως επίδοσης, γιατί με την παρουσία τους προάγουν τις αξίες του αθλητισμού και της υγιούς ζωής. Ως Δήμος στηρίζουμε έμπρακτα πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό, την κοινωνική συνοχή και την εξωστρέφεια της περιοχής μας.

Ο Κραυξίδειος Αγώνας Δρόμου αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε για έναν κοινό σκοπό. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία, έναν όμορφο και ασφαλή αγώνα και πολλές ακόμη διοργανώσεις που θα συνεχίσουν να εμπνέουν μικρούς και μεγάλους να αγαπούν τον αθλητισμό. Καλή επιτυχία σε όλους»!