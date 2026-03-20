Έρχεται στη Λάρισα το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, την Αντιδημαρχία Παιδείας, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, την Αντιδημαρχία Τουρισμού και Εξωστρέφειας, το Θεσσαλικό Θέατρο, το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας και το Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Amenanos, διοργανώνουν το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου, με τίτλο «Εφήβων δρώμενα 2026».

Στόχος είναι η προώθηση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος στους εφήβους μαθητές και μαθήτριες.

Το 2ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «Εφήβων δρώμενα 2026» θα υλοποιηθεί στο χώρο του Α΄ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, από 26 έως 30 Μαρτίου 2026 με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και σχολείων από την Ιταλία.

Στις δράσεις θα συμμετέχουν μαθήτριες και μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου, σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας από όλη την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Οι σχολικές μονάδες συμμετέχουν Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου ως εξής:

με μαθητικές Θεατρικές παραστάσεις Αρχαίου Ελληνικού δράματος (τραγωδία, κωμωδία, σατυρικό δράμα), με ομάδες μαθητών/τριών που θα παρακολουθήσουν ως θεατές τις παραστάσεις του Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου,

Γ. με συμμετοχή στα εκπαιδευτικά – βιωματικά εργαστήρια που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Μαθητικού Φεστιβάλ.

Σκοπός της κοινής πρωτοβουλίας είναι η διάδοση και προώθηση στους εφήβους μαθητές και μαθήτριες του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, όπως αυτός συνδέεται με την ιστορία της πόλης της Λάρισας, με σημείο αναφοράς το Α΄ Αρχαίο Θέατρο.

Στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο DIDE, διοργανωτή του Amenanos Νόστος Festival της Κατάνια, στο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου θα συμμετάσχουν και σχολεία από την Ιταλία, με παραστάσεις Αρχαίου Δράματος.

Tο Αρχαίο Θέατρο, μέσω της τέχνης και του πολιτισμού, δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Σικελίας. Η συμμετοχή των σχολείων της Ιταλίας στο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου «Εφήβων δρώμενα στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας 2026» αποτελεί ένα εξαιρετικό διεθνές εργαστήρι πολιτισμού για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων της Σικελίας και της Λάρισας.

Επιμέρους στόχοι:

Η γνωριμία και ταύτιση των μαθητών/τριών με το Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, την ιστορία της πόλης και το αρχαίο ελληνικό θέατρο.

Η προβολή και ανάδειξη του Α΄ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, ως εμβληματικό σημείο της πόλης της Λάρισας και της ιστορίας της.

Η προαγωγή της θεατρικής παιδείας των μαθητών/τριών.

Η καλλιέργεια της συνεργασίας και της ικανότητας των μαθητών/-τριών για καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία.

Ο συγχρωτισμός, η επικοινωνία και η ανταλλαγή εμπειριών στο πεδίο του πολιτισμού και της τέχνης μεταξύ των ομάδων των σχολείων που θα συμμετάσχουν.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τοπικά δρώμενα.

Όλα τα σχολεία, οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου «Εφήβων δρώμενα στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας 2026» με παράσταση ή βιωματικά εργαστήρια, καθώς και οι εθελοντές, θα λάβουν Έπαινο Συμμετοχής, ώστε να τονιστεί η συνεισφορά και η αξία της συμμετοχής τους.