Έρχεται το 4ο Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp του Δήμου Ελασσόνας για Παιδιά Δημοτικού

Για τέταρτη συνεχή χρονιά επιστρέφει το Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp του Δήμου Ελασσόνας, προσφέροντας στα παιδιά του Δημοτικού μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη άθληση, παιχνίδι και ψυχαγωγία.

Η δράση έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την τοπική κοινωνία, δίνοντας τη δυνατότητα στους μικρούς συμμετέχοντες να γνωρίσουν διαφορετικά αθλήματα, να κοινωνικοποιηθούν και να αξιοποιήσουν ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο τους μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, ενώ παράλληλα διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς.

Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και ολοκληρώνονται την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, ενώ το Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 16 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και θα λειτουργεί καθημερινά, από τις 10:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά, ενώ κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα παρέχονται νερό και θρεπτικό σνακ.

Με την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών, τα παιδιά θα συμμετέχουν με ασφάλεια σε ένα πλούσιο φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων:

Ø Τέννις (Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου)

Ø Ποδόσφαιρο (Στίβος Ελασσόνας)

Ø Μπάσκετ ( Κλειστό Γυμναστήριο Ελασσόνας)

Ø Στίβος (Στίβος Ελασσόνας και Κλειστό Γυμναστήριο Γυμνασίου)

Ø Παιχνίδια “Survivor” (Κλειστό Γυμναστήριο Ελασσόνας)

Ø Βόλλευ (Γήπεδο πετοσφαίρισης Λυκείου Ελασσόνας)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως στα γραφεία του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ελασσόνας (Πνευματικό Κέντρο – Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1, Ελασσόνα).