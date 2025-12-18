Έρχεται τo Santa Truck στις γειτονιές της Λάρισας

Έτοιμο να ξεκινήσει και φέτος το μαγικό ταξίδι του στις γειτονιές και τις συνοικίες της Λάρισας είναι το Santa Truck. Το “φορτηγό” του Άη Βασίλη βρίσκεται ήδη στην πόλη, στην Κεντρική πλατεία, μαζί με τα σπιτάκια της χριστουγεννιάτικης αγοράς και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους.

Από αύριο, Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025 το απόγευμα -και για ένα τρίωρο σχεδόν κάθε μέρα, από τις 5.30 μ.μ. ως τις 8.30 μ.μ.- το Santa Truck θα μεταφέρει το πνεύμα των Χριστουγέννων σε κάθε γωνιά της πόλης, με δράσεις και πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους.

Η Λάρισα έχει ντυθεί στα γιορτινά της, για ακόμη μια χρονιά, είναι γεμάτη ζωντάνια, χρώματα και φως, πρωτοτυπεί και προσκαλεί όλες και όλους να ζήσουμε μια μοναδική χριστουγεννιάτικη εμπειρία!

Santa Truck – Πρόγραμμα

Περιοδείες σε συνοικίες και οικισμούς (5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.)

Παρασκευή 19.12 – Πλατεία Αγ.Δημητρίου, Νέα Σμύρνη

Σάββατο 20.12 – Λιβαδάκι

Κυριακή 21.12 – Ανθούπολη

Δευτέρα 22.12 – Ιπποκράτης

Τρίτη 23.12 – Πλατεία Μ.Θεοδωράκη (Βόλου)

Παρασκευή 26.12 – Αμπελόκηποι

Σάββατο 27.12 – Πλ.Μικρού Προφήτη Ηλία, Νεράιδα

Κυριακή 28.12 – Φαλάνη

Δευτέρα 29.12 – Κοιλάδα

Τετάρτη 31.12 – Φιλιππούπολη

Τρίτη 6.1.2026 – Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης