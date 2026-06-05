Έρχονται οι «Ημέρες Περιβάλλοντος 7» στον Δήμο Ελασσόνας

Τρεις ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον, τη δημιουργία, τον πολιτισμό και τη συμμετοχή έρχονται στον Δήμο Ελασσόνας. Οι «Ημέρες Περιβάλλοντος 7» επιστρέφουν δυναμικά, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων για όλες τις ηλικίες.

Από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που συνδυάζει την εκπαίδευση, τη δημιουργικότητα, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία, με κοινό παρονομαστή τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την ανάγκη προστασίας του φυσικού πλούτου.

Οι φετινές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά, δραστηριότητες που προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα, πολιτιστικά δρώμενα, καθώς και δενδροφυτεύσεις, παρεμβάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης κοινόχρηστων και φυσικών χώρων σε κοινότητες του Δήμου.

Μέσα από τη συνεργασία με εκπαιδευτικές δομές, συλλόγους, φορείς και ενεργούς πολίτες, ο Δήμος Ελασσόνας επιδιώκει να ενισχύσει το αίσθημα της συλλογικής ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής στην προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων.

Οι «Ημέρες Περιβάλλοντος 7» αποτελούν μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους δημότες και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε μια σειρά δράσεων που αναδεικνύουν την αξία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο φιλικού περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες από τον Δήμο Ελασσόνας.