Έρχονται οι “Ημέρες Πνευμονολογίας 2026”

Οι «Ημέρες Πνευμονολογίας 2026», το ετήσιο συνέδριο της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 5 Απριλίου στο ξενοδοχείο Kazarma, στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα.

Οι Ημέρες Πνευμονολογίας αποτελούν πλέον έναν καθιερωμένο θεσμό συνάντησης και ανταλλαγής γνώσης για την πνευμονολογική κοινότητα.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Αναπνευστική Ιατρική εξελίσσεται ραγδαία, με την ενσωμάτωση καινοτόμων διαγνωστικών τεχνικών, νέων βιολογικών θεραπειών και εξατομικευμένων κλινικών στρατηγικών, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό επιστημονικό πεδίο ανταλλαγής γνώσης, κριτικής σκέψης και διεπιστημονικής συνεργασίας.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο την παρουσίαση των πλέον πρόσφατων δεδομένων και την ουσιαστική σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καθημερινή κλινική πράξη. Θεματικές ενότητες όπως το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), οι διάμεσες πνευμονοπάθειες, η πνευμονική εμβολή, οι διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο και άλλα αναλύονται μέσα από σύγχρονες διαλέξεις, διαδραστικές συζητήσεις και case-based προσεγγίσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνεδρίες παρουσίασης κλινικών περιστατικών, οι οποίες αποτελούν πυρήνα της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του συνεδρίου, ενισχύοντας τη συμμετοχική μάθηση και την ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ συναδέλφων από διαφορετικά κέντρα.

Πέρα από το επιστημονικό πρόγραμμα, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων. Σας περιμένουμε όλους για ένα δημιουργικό και ουσιαστικό επιστημονικό τετραήμερο.