«Έσβησε» 35χρονη Βολιώτισσα – Kατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βόλου η είδηση του θανάτου της Παναγιώτας – Γεωργίας Γαρουφαλιά, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 35 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου και κατέληξε.

H 35χρονη χρειάστηκε να κάνει μια μετάγγιση αίματος κι έτσι μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου θα εισάγονταν για νοσηλεία για λίγες ημέρες και θα έπαιρνε εξιτήριο. Ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Η οικογένεια την Κυριακή ενημερώθηκε ότι η υγεία της αγαπημένης τους παρουσίασε κάποιο πρόβλημα κι έτσι εισήχθη εσπευσμένα στη ΜΕΘ, όπου λίγα 24ωρα μετά πέθανε μετά από πολυοργανική ανεπάρκεια, ίσως μετά από κάποιο μικρόβιο που κόλλησε ο οργανισμός της.

Η εκλιπούσα εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης της πόλης και όσοι τη γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα ευγενικό και πρόσχαρο άνθρωπο. Η Παναγιώτα – Γεωργία Γαρουφαλιά αφήνει πίσω τη μητέρα της, τα αδέλφια, τα ανίψια και λοιπούς συγγενείς. Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς και φίλοι σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου, στις 6:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής.

magnesianews.gr