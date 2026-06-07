Λάρισα: Έτσι θα γίνει το πάρκο στον λόφο Μεζούρλου – Γήπεδα, πίστα ποδηλασίας, παιδικές χαρές και περισσότερο υδάτινο στοιχείο (φωτό)

Στην αξιοποίηση ενός μοναδικού σημείου της Λάρισας, στον λόφο Μεζούρλου, προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, μέσα από μια εμβληματική ανάπλαση και τη δημιουργία ενός Πάρκου, ενός τόπου συνάντησης για όλους. Πρόκειται για το έργο «Ήπιες Διαμορφώσεις Πάρκου Μεζούρλου», συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 4 εκατ. ευρώ, που εντάχθηκε στο «Θεσσαλία 2021-2027», λαμβάνοντας το «πράσινο φως» από την Περιφέρεια, για τα επόμενα βήματα υλοποίησής του.

Ουσιαστικά, δημιουργείται ένας πολυχώρος υπαίθριων δραστηριοτήτων, ευεξίας, αλλά και χαλάρωσης, με παιδική χαρά, αθλητικές εγκαταστάσεις και όργανα άθλησης, χώρους επιτραπέζιων παιχνιδιών, χώρους ξεκούρασης και χαλάρωσης, καθώς και περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δημιουργείται σε ένα σημείο στο λόφο του Μεζούρλου όπου δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση και, ουσιαστικά, πρόκειται για χερσαία έκταση περίπου 12 στρ., που παρέμενε αναξιοποίητη εδώ και αρκετά χρόνια.

Τεράστιες δυνατότητες

«Πρόκειται για έναν χώρο με τεράστιες δυνατότητες, που για πολλά χρόνια παρέμενε χωρίς τις παρεμβάσεις που του άξιζαν. Ένας σχεδιασμός που ξεκίνησε πριν από πολλούς μήνες, με πολλή δουλειά, μελέτη και προετοιμασία, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Δημιουργούμε έναν σύγχρονο χώρο αναψυχής, άθλησης και ψυχαγωγίας για όλους. Με νέες διαδρομές περιπάτου, παιδικές χαρές, χώρους άθλησης, ποδηλατικές υποδομές, πολύ περισσότερο πράσινο και σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα μπορούν να απολαμβάνουν μικροί και μεγάλοι.

Στόχος μας δεν είναι απλώς να κατασκευάσουμε ένα ακόμη έργο. Στόχος μας είναι να δώσουμε ζωή σε έναν μοναδικό χώρο της πόλης. Να δημιουργήσουμε έναν τόπο συνάντησης για τις οικογένειες, τα παιδιά, τους νέους, αλλά και τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Έναν χώρο ανοιχτό σε όλους», σημειώνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, με αφορμή την αναγγελία της ένταξης του έργου σε ένα σημαντικό πλαίσιο χρηματοδότησης, το «Θεσσαλία 2021-2027», την περασμένη εβδομάδα σε σχετική συνέντευξη Τύπου, μαζί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ.Δημήτρη Κουρέτα.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η Λάρισα αποκτά ακόμη ένα σημείο ενδιαφέροντος, που θα έχει τη δυνατότητα να προσελκύει επισκέπτες από όλο το ηλικιακό φάσμα -και το πιο σημαντικό, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πολυλειτουργικός χώρος άθλησης και ψυχαγωγίας

Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση του χώρου έγινε χρησιμοποιώντας ως οδηγό το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, με σκοπό να συνδυαστεί η αισθητική διαμόρφωση του χώρου με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η επιλογή και η τοποθέτηση του φυτικού υλικού γίνεται αξιοποιώντας το φυσικό ανάγλυφο, με δέντρα, θάμνους, αυτοφυή και ενδημικά φυτά της περιοχής.

Ο χώρος περιλαμβάνει ένα πλήθος δραστηριοτήτων, που ικανοποιεί τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού επισκέπτη. Το έδαφος στην παιδική χαρά και στις αθλητικές δραστηριότητες, για την ασφάλεια όλων καλύπτεται με ένα ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας. Κάθε επίπεδο του χώρου έχει σχεδιαστεί ώστε να υπάρχει πρόσβαση και να μπορεί να κινείται με άνεση και ασφάλεια αναπηρικό αμαξίδιο.

Με ένα τρόπο σχεδίασης φιλικό και ανθρώπινο, το Πάρκο Μεζούρλο λαμβάνει υπόψη όλους τους χρήστες ανεξαρτήτου ηλικίας, φυσικής και κοινωνικής κατάστασης, προβλέπει χώρους άνετους και ασφαλής, χωρίς εμπόδια και κινδύνους, απλοποιεί και αναβαθμίζει τον εξοπλισμό κάνοντάς τον προσβάσιμο σε όλους, προσθέτοντας αξία στο περιβάλλον.

Χρησιμοποιούνται συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ έχει γίνει επιλογή υλικών με γνώμονα τη βιοκλιματική λειτουργία των υπαίθριων χώρων, τη διασφάλιση φυσικής απορροής υδάτων, αλλά και τη φιλικότητά τους προς το περιβάλλον.

Ειδική μέριμνα για ΑΜΕΑ

Στον σχεδιασμό που προτείνεται επιδιώκεται η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με ιδιαιτερότητες σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως η άθληση και η αναψυχή. Ουσιαστικός παράγοντας στην προσπέλαση και χρήση των χώρων από άτομα ΑΜΕΑ είναι η ασφάλεια που παρέχεται τόσο κατ’αρχήν από το σχεδιασμό αλλά και με την επιλογή των κατάλληλων υλικών και τρόπων κατασκευής.

Πιο συγκεκριμένα έχουν μελετηθεί και προβλεφθεί, η κλίση σε σχέση με το μήκος όδευσης στις ήδη διαμορφωμένες οδεύσεις κυκλοφορίας που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αυτόνομη διακίνηση των ΑΜΕΑ, όπως επίσης και η ολισθηρότητα του δαπέδου, και η αποφυγή των σημείων εκτροπής του αμαξιδίου ή της πρόσκρουσης τους σε εμπόδια, ώστε να διευκολύνεται η αυτόνομη διακίνηση και το εύρος κινητικότητας των ατόμων ΑΜΕΑ χαρακτηρίζοντας προσπελάσιμο το χώρο.

Παράλληλα, έχει ληφθεί μέριμνα στην παιδική χαρά, στους υπαίθριους χώρους άθλησης, αλλά και στους υπαίθριους χώρους ανάπαυσης για τους συμπολίτες ΑμεΑ, με εξοπλισμό που διευκολύνει την πρόσβαση και ενθαρρύνει τη συμμετοχή.

Αναλυτικά, οι χώροι που δημιουργούνται:

Αθλητικός Χώρος – Υπαίθριο Γυμναστήριο

Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να αθληθούν σε όργανα βάδισης, έκτασης των ποδιών, έλξεων ώμων, πιέσεων ώμων, ελλειπτικής κίνησης ποδιών, πάγκου κοιλιακών. Πρόκεται για έναν σύγχρονο χώρο άθλησης, όπου εκτός από τα όργανα γυμναστικής, θα τοποθετηθούν και καλλισθενικά όργανα για τους λάτρεις αυτού του τύπου της γυμναστικής, αλλά και για όσους δεν είναι ακόμη αρκετά εξοικειωμένοι, καθώς και συστάδα οργάνων για ΑμεΑ – συνολικά περιλαμβάνονται περίπου 25 διαφορετικά όργανα γυμναστικής.

Παιδική χαρά

Περιλαμβάνει σύνθετα πολλαπλών δραστηριοτήτων με τσουλήθρες, αναρριχήσεις και θεματικά πάνελ δραστηριοτήτων, κούνιες για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και διάφορα παιχνίδια, που ενδυναμώνουν νου και σώμα των παιδιών.

Γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5

Το γήπεδο ποδοσφαίρου θα είναι εξοπλισμένο με δύο τέρματα ποδοσφαίρου, πάγκους αναπληρωματικών / διαιτητών, φωτισμό ενώ περιμετρικά και στην οροφή θα φέρει δίχτυ προστασίας σε ύψος 3 μέτρων.

Πίστα ποδηλασίας και skate

Αποτελείται από αρθρωτές ράμπες κατάλληλες για χρήση με ποδήλατο ή άλλον τροχήλατο εξοπλισμό, ενώ η χρήση τους ενδείκνυται τόσο για αρχάριους χρήστες ή μικρές ηλικίες, που βασικός στόχος είναι η εκμάθηση ισορροπίας, όσο και για την προπόνηση πεπειραμένων χρηστών ή αθλητών.

Soccer cage

Πρόκειται για έναν κλειστό χώρο άθλησης με προσομοίωση των κανόνων ποδοσφαίρου.

Επιτραπέζια αντισφαίριση

Το τραπέζι πινγκ-πονγκ είναι κατάλληλο διαμορφωμένο για εξωτερική χρήση χωρίς να απαιτείται η αποθήκευση του τους χειμερινούς μήνες.

Teqball

Στο υβριδικό τραπέζι teqball μπορεί κανείς να παίξει: ποδόσφαιρο, βόλεϊ, πινγκ-πονγκ, τένις, hand ball.

Επιτραπέζια παιχνίδια

Για σκάκι και άλλα διαδραστικά επιτραπέζια

Αστικός εξοπλισμός

Πέρα από τις συνθέσεις καθιστικών, πέργκολες και συστάδες σκίασης, περιλαμβάνονται και έξυπνα παγκάκια, καθώς και έξυπνος σταθμός ενημέρωσης, μέσα από τον οποίο οι δημότες θα μπορούν να ενημερώνονται.

Περισσότερο πράσινο και υδάτινο στοιχείο

Προτείνεται να γίνουν νέες φυτεύσεις σε όλη την έκταση της ανάπλασης. Οι φυτεύσεις κυρίως που προτείνονται έχουν επιλεχτεί προσεκτικά με σκοπό την ενίσχυση της υπάρχουσας βλάστησης.

Οι φυτεύσεις που προτείνονται είναι απλές και ουσιαστικές και σκοπό έχουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του τοπίου με τη δημιουργία ζωνών πρασίνου υψηλού (δένδρα) αλλά και θαμνώδους υποορόφου.

Το στοιχείο νερού δεν μπορεί να λείψει από την συγκεκριμένη ανάπλαση. Έχει σχεδιαστεί ένα εκκεντρικό στοιχείο ανισόπεδου σχήματος και μεγέθους, με συμμετρικούς πίδακες, προσφέροντας έτσι κίνηση σε όλο το στοιχείο νερού.