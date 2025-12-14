«Έφυγε» από τη ζωή ο Δημήτριος Τσιλίκης σε ηλικία 93 ετών, συνταξιούχος έμπορος.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο).

Καλούνται οι φίλοι και συγγενείς να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Τα παιδιά: Ευθύμης Τσιλίκης και Αθανασία Αναστασίου, Αικατερίνη Τσιλίκη και Εμμανουήλ Κουκλωμένος

Τα εγγόνια: Ειρήνη, Μαρία, Δημήτρης, Φωτεινή

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημείωση:

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12:30 μ.μ.