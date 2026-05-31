Έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος παλάιμαχος ποδοσφαιριστής του Τοξότη και της ΑΕΛ Θανάσης Κόντσας

Θλίψη σκόρπισε στη Λάρισα η είδηση του θανάτου του Αθανάσιου Κόντσα, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με το λαρισινό ποδόσφαιρο και άφησε το δικό του αποτύπωμα τόσο στον αθλητισμό όσο και στην επαγγελματική του πορεία.

Ο παλιός άσσος πέθανε σε ηλικία 86 ετών τα ξημερώματα του Σαββάτου, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Η πορεία του στα γήπεδα ξεκίνησε από τον Τοξότη Λάρισας, όπου αγωνίστηκε από νεαρή ηλικία, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Το 1964, σε ηλικία 22 ετών, φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΛ, αποτελώντας μέλος της ιστορικής ποδοσφαιρικής διαδρομής του συλλόγου και κερδίζοντας την εκτίμηση συμπαικτών, παραγόντων και φιλάθλων.

Πέρα από την αθλητική του παρουσία, ο εκλιπών ακολούθησε μια ιδιαίτερα αξιόλογη επαγγελματική πορεία, υπηρετώντας τον τραπεζικό χώρο και φτάνοντας στη θέση του διευθυντή της Γενικής Τράπεζας, όπου διακρίθηκε για το ήθος, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό του.

Όσοι τον γνώρισαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο ευγενικό, αξιοπρεπή, οικογενειάρχη και ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας, όπου συγγενείς, φίλοι, παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και άνθρωποι του αθλητισμού θα πουν το τελευταίο «αντίο».

