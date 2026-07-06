Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΛ Συμεών Παλαιοχωρλίδης.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026, στις 11:30 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο Λάρισας), όπου θα ακολουθήσει ο ενταφιασμός.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:00 π.μ.

Τον εκλιπόντα αποχαιρετούν η σύζυγός του Χρυσούλα Παλαιοχωρλίδη, τα παιδιά του Ηλίας Παλαιοχωρλίδης και Αντωνία Ζήσου, Ευδόκιμος Παλαιοχωρλίδης και Σταυρούλα Καρρά, Πασχάλης Παλαιοχωρλίδης, τα εγγόνια του Συμεών, Συμεών, Απόστολος και Αθανάσιος, τα αδέλφια του, καθώς και οι λοιποί συγγενείς.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, καφές θα προσφερθεί στο κυλικείο του Νέου Κοιμητηρίου.