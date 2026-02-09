Έφυγε από τη ζωή ο τέως διευθυντής της ΕΑΣ Λάρισας Αθανάσιος Δεσλής

Έφυγε από τη ζωή, στην Αμερική, σε ηλικία 88 ετών ο Αθανάσιος Δεσλής, τέως διευθυντής της ΕΑΣ Λάρισας.

O Αθανάσιος Δεσλής μεγάλωσε σε μια περίοδο της ελληνικής ζωής που περιελάμβανε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο και τελικά βαθιές πολιτικές αναταραχές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960.

Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου απέκτησε πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο.

Mετά το πραξικόπημα του 1967 μετακόμισε με την οικογένειά του στις ΗΠΑ και συνέχισε την εκπαίδευσή του στις ΗΠΑ αποκτώντας πτυχίο και μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια του Μιζούρι.

Μετά τη μετανάστευση στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε επιτυχημένος εστιάτορας, έχοντας τρία ελληνικά εστιατόρια, όπου μοιράστηκε την ελληνική κουλτούρα, τη φιλοξενία και την κουζίνα με την κοινότητα. Συνεχίζοντας παράλληλα το πάθος του για την υπηρεσία και την εκπαίδευση ως παραγωγικός δημοσιευμένος συγγραφέας, ως οικονομολόγος σε ελληνικές εθνικές εκδόσεις.

Ήταν παντρεμένος για 58 χρόνια με την σύζυγό του, Πασχαλίτσα Δεσλή. Άφησε πίσω του τα τέσσερα παιδιά του Δημήτριο, Κατερίνα, Αμαλία και Κωνσταντίνο, καθώς και τον αδελφό του Αριστείδη και την ανιψιά του Αμαλία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί μεθαύριο Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας (Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral), στη διεύθυνση 279 South 300 West, στο Σολτ Λέικ Σίτι των Ηνωμένων Πολιτειών.