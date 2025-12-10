Έφυγε μόνος, η μόνη του οικογένεια το ραδιόφωνο

Σπάνιο όσο και τραγικό να φεύγεις μόνος από τη ζωή. Ο Βασίλης Βαϊλας, ένας ξεχωριστός παραγωγός και dj από την πρώτη γενιά των “ραδιοφωνατζήδων” της Λάρισας, αποδήμησε από τον μάταιο τούτο κόσμο κυριολεκτικά μόνος. Ούτε σύζυγος, ούτε παιδιά, ούτε γονείς, ούτε έστω ένας ξάδερφος.

Στο αγγελτήριο του θανάτου οι δικοί του άνθρωποι που τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία, είναι οι συνάδελφοί του στο Ράδιο Polis. Ένας από αυτούς τον αναζήτησε χθες και τον βρήκε νεκρό στο σπίτι του. Είναι οι μόνοι, μαζί με τους φίλους του που θα τον αποχαιρετήσουν σήμερα στις 3 μμ, στο νέο κοιμητήριο.

Θα τον θυμόμαστε πάντα σαν έναν άνθρωπο της μουσικής που αγάπησε το ραδιόφωνο και ταυτίστηκε με την εποχή της ελεύθερης ραδιοφωνίας.

Καλό κατευόδιο.

Κώστας Τόλης kosmoslarissa.gr