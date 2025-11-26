Έφυγε ο Θωμάς Μπεχλιβάνης – φτωχότερος ο πολιτισμός

Θλίψη στην τοπική κοινωνία προκάλεσε η είδηση του θανάτου Θωμά Μπεχλιβάνη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, μετά από σύντομη περιπέτεια υγείας.

Ιδιαιτέρα αγαπητός φιλόλογος, υπηρέτησε για χρόνια την εκπαίδευση ως Σχολικός Σύμβουλος, ενώ ήταν διδάκτωρ της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γνωστός για την αγάπη του για τις Τέχνες και τα Γράμματα δίδαξε Ιστορία του Αρχαίου Δράματος στα σεμινάρια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – «Θεσσαλικό Θέατρο» το 1990 και 1991, ενώ το 2019 υπηρέτησε το “Θεσσαλικό” και από θέση ευθύνης, ως αντιπρόεδρος του ΔΣ. Από το 1994 μέχρι το 2014 συμμετείχε σε όλες τις μορφές Επιμόρφωσης του ΠΕΚ Λάρισας και του Υπουργείου Παιδείας.