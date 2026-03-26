Έως 3 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων για άδεια τραπεζοκαθισμάτων στον Δήμο Ελασσόνας

Υποχρέωση υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων έχουν όλοι οι επαγγελματίες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που επιθυμούν να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και την τακτοποίηση των σχετικών εκκρεμοτήτων ορίζεται έως τις 3 Απριλίου 2026 και περιλαμβάνει τόσο τη διαδικασία αδειοδότησης όσο και την καταβολή των προβλεπόμενων τελών.

Οι επαγγελματίες καλούνται να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία δεν απαιτείται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα για τους μη συμμορφούμενους επαγγελματίες, τα οποία περιλαμβάνουν την επιβολή διοικητικών προστίμων και την απομάκρυνση τραπεζοκαθισμάτων από κοινόχρηστους χώρους.

Ο Δήμος υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας όλων των επαγγελματιών για τη διατήρηση της νομιμότητας και τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών.

Πληροφορίες: Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας – 2493350214