Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της τραυματισμένης πεζοπόρου στον Όλυμπο

Εντοπίστηκε η 34χρονη γυναίκα από τη Μεγάλη Βρετανία που είχε τραυματιστεί και εγκλωβιστεί στον Όλυμπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη γυναίκα εντόπισε ο διαχειριστής του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός», μαζί με δύο έμπειρους ορειβάτες. Οι τρεις τους αυτή την ώρα, τη συνοδεύουν προς το καταφύγιο, ώστε να παραληφθεί αρμοδίως και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Η υγεία της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η 34χρονη πεζοπόρος, που δεν έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό και πεζοπορούσε μόνη της, τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια και ζήτησε άμεσα βοήθεια.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν κλιμάκια της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ από αέρος συνδράμει drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ertnews.gr