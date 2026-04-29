Αίτημα Κόκκαλη για μόνιμη ένταξη των τρίτεκνων οικογενειών στον Κοινωνικό Τουρισμό της Δ.ΥΠ.Α.

Αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, φέρνοντας στη Βουλή το αίτημα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδος (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.) για την άρση της άνισης μεταχείρισης εις βάρος των τρίτεκνων οικογενειών στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δ.ΥΠ.Α.

Σύμφωνα με την Αναφορά, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι χιλιάδες τρίτεκνες οικογένειες υφίστανται θεσμική αδικία, καθώς δεν έχουν σταθερή και ετήσια πρόσβαση στο πρόγραμμα, σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές ομάδες. Το αίτημα, με αριθμό πρωτοκόλλου 366/24-04-2026, ζητά άμεση νομοθετική ή κανονιστική παρέμβαση ώστε οι τρίτεκνοι να καταστούν μόνιμοι δικαιούχοι.

Όπως τονίζεται, η υφιστάμενη κατάσταση δημιουργεί ανισότητες και υπονομεύει την αρχή της δίκαιης κοινωνικής πολιτικής, ενώ έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη στήριξης των οικογενειών που συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο αυξημένο κόστος διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνες οικογένειες, με την πρόσβαση σε υπηρεσίες αναψυχής να χαρακτηρίζεται ως ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης της οικογενειακής συνοχής και όχι ως προαιρετική παροχή. Παράλληλα, επισημαίνεται μια ακόμη στρέβλωση του προγράμματος, καθώς η συμμετοχή σε αυτό συχνά αποκλείεται λόγω συμμετοχής σε άλλα προγράμματα, οδηγώντας σε αυτοματοποιημένο αποκλεισμό δικαιούχων.

Ο κ. Κόκκαλης ζητά από το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη θεσμική κατοχύρωση των τρίτεκνων οικογενειών ως σταθερής ομάδας-στόχου της κοινωνικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια παρέμβαση θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.