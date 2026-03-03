Αίτημα να κηρυχθεί το Γερακάρι Αγιάς ως μαρτυρικό χωριό

Με σημερινή αίτησή του απευθυνόμενη προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγιάς ο Δικηγόρος Κώστας Ι. Καραμπάτσας ζήτησε να εισαχθεί στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ως θέμα: «Η ανακήρυξη του χωριού Γερακάρι – Αγιάς ως μαρτυρικό χωριό», καθώς σήμερα 3 Μαρτίου 2026 συμπληρώνονται 83 χρόνια από την πυρπόληση του χωριού Γερακάρι από τον Ιταλό φασίστα Antonelo Grifo, τον δήμιο της επαρχίας Αγιάς.

Τα εγκλήματα και οι φρικαλεότητες που προκάλεσαν τα στρατεύματα κατοχής, με αρχηγό τον Ιταλό φασίστα Antonelo Grifo στο χωριό Γερακάρι, κατά την περίοδο 1940-1944 με την πυρπόληση και ολοσχερή καταστροφή του χωριού, με τις εκτελέσεις αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, τους βασανισμούς και τις συλλήψεις κατοίκων του χωριού πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για την ανακήρυξη του χωριού Γερακάρι ως «Μαρτυρικού Χωριού».

Η αίτησή του έχει ως ακολούθως:

Προς τον κ. πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα:«Η ανακήρυξη του χωριού Γερακάρι – Αγιάς ως μαρτυρικό χωριό»

Κοιν.: Δήμαρχο Αγιάς, Επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, δημοτικοί σύμβουλοι, Προέδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Αγιά 3/3/2026

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

κ. Δήμαρχε,

κ. Επικεφαλείς των παρατάξεων,

κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

κυρίες και κύριοι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων,

Συμπληρώνονται σήμερα 3 Μαρτίου 2026 83 χρόνια από την πυρπόληση του χωριού Γερακάρι από τον Ιταλό φασίστα AntoneloGrifo, το δήμιο της επαρχίας Αγιάς.

Σαν σήμερα, στις 3/3/1943 ο επικεφαλής του φασιστικού τάγματος των ΚαραμπινιέριAntoneloGrifo μπήκε στο Γερακάρι με απόσπασμα Ιταλών στρατιωτών, για να εκδικηθεί για την αντιστασιακή δράση των κατοίκων του χωριού και έβαλε φωτιά σε όλα τα σπίτια. Ήταν τόσο το μίσος του για το χωριό και τους κατοίκους του, που πριν την πυρπόληση, διέταξε να συγκεντρωθούν όλα τα έπιπλα και τα είδη ρουχισμού στις αυλές, ώστε να καούν στα σίγουρα, για να μη μείνει τίποτα πίσω, όπως και έγινε. Και τα 38 σπίτια του χωριού έγιναν στάχτη. Την ίδια στιγμή εκτέλεσε επιτόπου τον Χρήστο Μπάρμπα και τη Μαρία Καραφέτσιου. Της ολοσχερούς καταστροφής του Γερακαρίου είχαν προηγηθεί εκτελέσεις αγωνιστών της αντίστασης από το ίδιο χωριό και από την Αγιά, όλες υπό τις διαταγές του φασίστα AntoneloGrifo.

Ο κύκλος των δολοφονιών και του αίματος είχε ξεκινήσει με την πρώτη εκτέλεση στην Επαρχία Αγιάς του κομμουνιστή αντιστασιακού Κώστα Καραμπάτσα, ο οποίος «είχε βγει στο βουνό» και συνελήφθη και φυλακίστηκε γι’αυτή του τη δράση, βασανίστηκε σκληρά για ένα μήνα και οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα, στις 5 Ιανουαρίου 1943. Στη συνέχεια, δύo μέρες μετά, στις 7 Ιανουαρίου 1943, εκτελέστηκαν οι Γερακαριώτες αγωνιστές της αντίστασης Δημήτριος Βουλγαράκης και Κωνσταντίνος Φλούδας.

O φασίστας AntoneloGrifo χαρακτηρίστηκε ως εγκληματίας πολέμου και ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του. Μετά από την από 5/9/1963 αίτηση του δικηγόρου Γιάννη Καραμπάτσα, γιού του εκτελεσθέντος, εκδόθηκε η με αρ. 2/10-12-1963 παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και διαβιβάστηκε η υπ’αρ. 198/1945 σχετική εναντίον του δικογραφία προς ανάκριση στον τότε Ανακριτή Εφετών Αθηνών. Ανάκριση η οποία «σκόνταψε» στον κατάπτυστο νόμο της τότε ελληνικής κυβέρνησης «περί αναστολής διώξεως εγκληματιών πολέμου».

Σήμερα 83 χρόνια μετά έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε ζωντανή τη θυσία των προγόνων μας. Σήμερα μετά και τις πρόσφατες εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, της εκτέλεσης 200 κομμουνιστών αγωνιστών την πρωτομαγιά του 1944 στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, έχουμε ιερό καθήκον να θυμόμαστε τέτοιου είδους επετείους και να τις εορτάζουμε ως ημέρες μνήμης και τιμής για όλους όσους θυσιάστηκαν για τη δημοκρατία και την πατρίδα.

Καταγόμενος από το Γερακάρι, θεωρώ χρέος μου να σας ζητήσω με την παρούσα αίτησή μου να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες για να ανακηρυχθεί ως «μαρτυρικό χωριό», το χωριό μου, το Γερακάρι – Αγιάς, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το νόμο, όπως πληρούν τις προϋποθέσεις και άλλα χωριά του Νομού μας. Το οφείλουμε σε όλους αυτούς που έχυσαν το αίμα τους για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι.

Κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα αίτησή μου κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Επικεφαλείς των παρατάξεων, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, ΖΗΤΩ να εισαχθεί στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ως θέμα: «Η ανακήρυξη του χωριού Γερακάρι – Αγιάς ως μαρτυρικό χωριό», διότι τα εγκλήματα και οι φρικαλεότητες που προκάλεσαν τα στρατεύματα κατοχής, με αρχηγό τον Ιταλό φασίστα AntoneloGrifo στο χωριό Γερακάρι, κατά την περίοδο 1940-1944 με την πυρπόληση και ολοσχερή καταστροφή του χωριού, με τις εκτελέσεις αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, τους βασανισμούς και τις συλλήψεις κατοίκων του χωριού πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Γνωρίζοντας τα δημοκρατικά και πατριωτικά αισθήματα όλων Σας, είμαι βέβαιος ότι το αίτημά μου θα γίνει δεκτό και θα παρθεί ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς.